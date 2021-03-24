ديلفينا تهدي «M7» أول ألقاب مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

حلّقت الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا بلقب كأس السيدات في انطلاقة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي تحتضن فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم حتى الجمعة المقبل، ونجحت الفارسة الأرجنتينية على صهوة الجواد «زيزوم» لإسطبلات M7-2 في انتزاع أول ألقاب المهرجان أمس رغم المنافسة القوية في السباق الذي شهد مشاركة 100 فارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، وقطعت مسافة السباق البالغة 120 كلم بزمن قدره 4.10.23 ساعات.

ونجحت البطلة في تحقيق اللقب بعد أن جاءت في المركز التاسع خلال المرحلة الأولى وواصلت الزحف إلى المقدمة بعد أن حلت ثامنة في المرحلة الثانية ثم جاءت سابعة في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة، قبل أن تحسم المنافسة في المرحلة الرابعة والأخيرة بعد تخطي كل المشاركات.

واحتلت المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الفرس «عريبي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.10.34 ساعات، وعززت الفارسة الإسبانية إيليا غونزاليز انتصارات إسطبلات M7 بعد تحقيقها المركز الثالث على صهوة الجواد «بوليو سوليت» مسجلة زمناً قدره 4.10.34 ساعات، ونالت المركز الرابع الفارسة شيخة أحمد عتيق على صهوة الجواد «كيتيما بوميرانج» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 4.10.41 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز على صهوة الجواد «فيجاري» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.11.04 ساعات، تلتها في المركز السادس الفارسة الأورغوانية سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.11.14 ساعات.

وحققت المركز السابع الفارسة الأيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «سانيسجانز هيرتبريكر» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.21.57 ساعات، وجاءت في المركز الثامن الفارسة كاميليا رودريغوز على صهوة الجواد «فيكو دى سومايل» لإسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 4.21.59 ساعات.

تتويج

بعد نهاية السباق، قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير راعية السباق، بتتويج أبطال كأس السيدات، وتسلمت الأرجنتينية ديلفينا ماريا كأس المركز الأول، والفارسة ميثاء القبيسي كأس المركز الثاني، والإسبانية إيليا غونزاليز كأس المركز الثالث. كما تم تخصيص جوائز نقدية حتى المركز الثلاثين، وهي كالتالي: المركز الأول 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع: جائزة بقيمة 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، ولكل فائزة من المركز السادس حتى المركز الثلاثين 30.000 درهم.

كاميليا تتصدر «الأولى»

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدرت الفارسة الفرنسية كاميليا كولومب المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة الجواد «داكام ديس سورسيز» لإسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 1.23.09 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة بثينة خالد حبيب الرضا على صهوة الجواد «كاستليبار توب جير» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 1.23.31 ساعة، تليها في المركز الثالث الفارسة الأورغوانية سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس»لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.23.40 ساعة، واحتلت المركز الرابع الفارسة هند محمد البدواوي على صهوة الجواد «أيه بي دي لا ميرت» لإسطبلات الوثبة 1، مسجلة زمناً قدره 1.23.41 ساعة.

بثينة تتصدر «الثانية»

تصدرت الفارسة بثينة خالد الرضا المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلة زمناً قدره 2.39.00 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة سيسيليا غارسيا مسجلة زمناً قدره 2.39.09 ساعة، وقفزت الفارسة الأورغوانية كاميليا رودريغز إلى المركز الثالث بدلاً من السابع عشر على صهوة الجواد «فيكو دى سومايل» لإسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 2.39.29 ساعة، كما نجحت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز إلى القفز للمركز الرابع بدلاً من الثامن والعشرين على صهوة الجواد «فيجاري» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 2.39.37 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة مريم عدنان على صهوة الجواد «ووترلي سيكورسكاي» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 2.39.38 ساعة.

.. وتتمسك بصدارة «الثالثة»

تمسكت الفارسة بثينة الرضا بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.34.04 ساعات، وحافظت الفارسة سيسيليا غارسيا على المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 3.34.05 ساعات، وواصلت الفارسة الإسبانية برونا باغوس تقدمها، لتحتل المركز الثالث بدلاً من التاسع على صهوة الجواد «جي جيتو» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 3.34.12 ساعات، تلتها في المركز الرابع الفارسة كاميليا رودريغوز، مسجلة زمناً قدره 3.34.12 ساعات، وقفزت الفارسة ميثاء القبيسي إلى المركز الخامس بدلاً من التاسع عشر على صهوة الفرس «عريبي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 3.35.04 ساعات.

شكر

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية أن انطلاقة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، جاءت ناجحة سواء على مستوى التنظيم أو المنافسة، التي حسمتها إسطبلات M7 بعد تتويجها بلقب السيدات والمركز الثالث رغم المنافسة القوية من إسطبلات F3، مهنئاً كل الفائزين في السباق، الذي ضم نحو 100 مشاركة من مختلف الإسطبلات والجنسيات.

وتقدم العظب بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود لرياضة الآباء والأجداد، والذي يعتبر هذا المهرجان الكبير إحدى ثمارها، الذي يحمل اسم «فارس العرب»، متوجهاً بالشكر إلى كل الرعاة وشركاء النجاح في هذا الحدث السنوي الذي تمتد رحلته على مدى 4 أيام.

وأشاد العظب بالانضباط من قبل كل المشاركين والإسطبلات في ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة الفرسان، إضافة إلى الخيول، مشيراً إلى أن المنافسة كانت مميزة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبياً مع اقتراب فترة الظهيرة ولكن الفارسات نجحن في توزيع جهود خيولهن في المراحل الأربع.

واختتم العظب قائلاً: إن مدينة دبي الدولية للقدرة تشهد اليوم سباق الإسطبلات الخاصة، وسيستأنف قطار المهرجان مشواره بسباق جميلتي للأفراس غداً قبل الوصول إلى المحطة الختامية، التي ستكون فيها ذروة المنافسة بين مختلف الفرسان والإسطبلات للظفر بأغلى الألقاب.

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