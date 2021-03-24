البطلة: سعيدة باللقب الأول

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعربت الفارسة ديلفينا ماريا بطلة السباق عن سعادتها بالفوز بكأس السيدات أول ألقاب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقالت لـ«البيان الرياضي» إن سعادتها تضاعفت لأن اللقب يعتبر هو الأول لها في الإمارات عموماً وفي مدينة دبي الدولية للقدرة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها انضمت إلى إسطبلات M7 في الموسم الماضي وتتطلع إلى حصد مزيد من النتائج المميزة .

وتوجهت ديلفينا ماريا بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا المهرجان الكبير، كما توجهت بالشكر إلى المدرب محمد السبوسي وكافة أفراد طاقم M7.

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