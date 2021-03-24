منافسة قوية بين الإسطبلات الخاصة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم منافسة قوية بين الإسطبلات الخاصة في ثاني محطات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً وسيمتد لمسافة 120 كلم. وتتطلع إسطبلات الكمدة إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «جابولاني إندورينس» مسجلاً زمناً قدره 4.20.09 ساعات.

وستشمل جوائز السباق الفائزين لغاية المركز السبعين، وسيتم توزيعها كالتالي: الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السبعين جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

أوزان

وجرت أمس قياسات الأوزان وإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وقررت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، وأن لا تقل السرعة عن 14 كلم في الساعة وأن لا تتجاوز نبضات الخيل عقب كل مرحلة 64 نبضة في الدقيقة.

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

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