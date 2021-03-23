مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق بكأس السيدات اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، التي تحتضن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، على مدار 4 أيام، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان، الذين سيتنافسون على جوائز مالية وعينية قيّمة تتجاوز 8 ملايين ونصف المليون درهم، ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل.

ويقص سباق كأس السيدات لمسافة 120 كلم برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، اليوم شريط افتتاح منافسات المهرجان، وينقسم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة في عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة كما يسمح لكل اسطبل بالمشاركة بـ4 خيول.

جوائز

وأعلن نادي دبي للفروسية جوائز سباق اليوم، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية 200,000 درهم، وصاحبة المركز الثاني 180,000 درهم، وصاحبة المركز الثالث 160,000 درهم، وتنال الفائزة بالمركز الرابع 50,000 درهم، وبالمركز الخامس 35,000 درهم، وتمنح كل فائزة من المركز السادس حتى المركز الثلاثين 30,000 درهم.

اليوم الثاني

ويقام في اليوم الثاني للمهرجان سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، ليصل المهرجان إلى ثالث محطاته في كأس جميلتي للأفراس برعاية الطاير للسيارات لمسافة 120 كلم والذي يعد مناسبة خاصة تجمع الأفراس في تحدٍّ مثير.

السباق الرئيس

وسيكون كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم برعاية شركة لونجين مسك الختام، في المحطة الرابعة، وتتركز عليه أنظار العالم باعتباره إحدى أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية.

وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة فعاليات الحدث المرموق بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبمشاركة أبرز الحكام والبيطريين المختصين بسباقات القدرة والتحمل. ونال الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطل العالم في نورماندي عام 2014، شرف الفوز بالسباق الرئيس لأكثر من نسخة، بينما يعد الفارس سالم سعيد العويسي هو بطل النسخة الماضية على صهوة «كاستليبار كورسير» لاسطبلات F3 محققاً اللقب في السباق الذي شهد مشاركة 239 مشاركاً ينتمون إلى 33 دولة ويمثلون 68 اسطبلاً.

تعليمات

يعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ للسباق اليوم ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ويتضمن تعليمات السباق وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة تجهيز الخيل ﻗﺒﻞ اﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً على ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، ويمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ولا يسمح للسيارات المصاحبة للفارس أثناء السباق بالتقرب من مسارات الخيول بشكل قد يتسبب في إعاقتها أو يؤثر في مسار المنافسة ولا يسمح بتقديم الدعم «مياه التبريد» من داخل السيارات وسوف يعاقب الفارس في حال مخالفة هذه اللوائح، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

ماتيو بومغارتنر: لونجين تفخر برعاية السباق الرئيس

أعرب ماتيو بومغارتنر، نائب رئيس التسويق في لونجين، عن فخرهم برعاية السباق الرئيس بمهرجان القدرة، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم، خاصة وأن الحدث يعتبر الأبرز في موسم سباقات القدرة والتحمل في الإمارات، مشيراً إلى أن رعاية الكأس تعكس شغف لونجين واهتمامهم برياضة الفروسية.

عزيزي: ملتقى رياضي مهم

أبدى مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير، عن سعادتهم بالمشاركة في رعاية الحدث الذي يحتل مكانة كبيرة ويعتبر ملتقى مجتمعياً مهماً للاحتفاء بمحبي رياضة الآباء والأجداد، وسيحرصون على مواصلة رعاية الأحداث المهمة في دبي.

خانا: الرعاية العاشرة لـ«جميلتي»

أكد أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات، اعتزازهم بالمشاركة ورعاية كأس جميلتي للأفراس للسنة العاشرة على التوالي، وقال: «بصفتنا أحد وكلاء السيارات الرائدين في الإمارات، يسعدنا أن نواصل دعمنا لهذا السباق الفريد الذي يقام كجزء من المهرجان الكبير».

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