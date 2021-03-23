أحمد الريسي: مناسبة رياضية كبرى لفروسية الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو مناسبة رياضية كبرى لفروسية الإمارات؛ كونها تحمل اسم «فارس العرب» أيقونة الفروسية الذي يقدم العطاء اللا محدود لهذه الرياضة في مجالاتها المختلفة مثلما يقدم للوطن من فكر وجهد ليكون في المقدمة دائماً، لتتصدر فروسية الإمارات المشهد العالمي في مناسبات كثيرة، وجعل منها محطة مهمة لنخبة الفرسان والفارسات في العالم.

وقال: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو ملهمنا في رياضة الفروسية وسباقات القدرة وهو فارس العرب الذي سطر أروع البطولات، وتوج بأرفع الألقاب العالمية. وأضاف: المهرجان، مناسبة غالية على فروسية الإمارات، وهي احتفالية ينتظرها الجميع.

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