محمد العظب: حدث غالٍ يحمل اسم «فارس العرب»

أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يمتد لأربعة أيام، يعتبر مناسبة خاصة للاحتفاء بالدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف العظب: الكرنفال الذي يتضمن 4 سباقات أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، يستقطب أفضل الفرسان على مستوى العالم، وسيشهد الحدث هذا العام مشاركة قوية في مختلف منافساته.

وتوجه العظب بالشكر إلى رعاة المهرجان وهم شركة لونجين والطاير للسيارات وعزيزي للتطوير العقاري، على مواصلة الشراكة في نجاح الحدث، مثمناً دور الرعاة بما يساهم في تعزيز نمو رياضة الآباء والأجداد.

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