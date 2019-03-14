محمد بن راشد يشهد سبـاق اليمامة بمهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: Ⅶ سيح السلم- بهاء الدين عطا-علي الظاهريⅦ دبي - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، سباق اليمامة المخصص للأفراس في اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وشـــهد السباق، الشــيخ فيصل بن سعود القاسمي، والشــيخ دعــيج بن سلمان آل خليفة، والدكتــور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروســـية، وعـــدد من المسؤولين والملاك وجمهور من عــشاق سباقات القدرة. وحافظ الفارس عبد الله غانم المري على لقبه بانتزاع المركز الأول، ممتطياً صهوة الفرس «جوبين تايجر ليلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.23 ساعات.

واحتلت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز المركز الثاني، ممتطية صهوة «الوها فولز افير» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.02.23 ساعات. واحتل الفارس شاهين يحيى المزروعي المركز الثالث، ممتطياً صهوة «كاستلبار تازاني» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.23 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس محمد أحمد المري، ممتطياً صهوة «ال سي مينتا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.24 ساعات. واحتل المركز الخامس الفارس عبد الله علي المري على صهوة «أميرة» لإسطبلات F3، مســـجلاً زمناً قدره 4.04.45 ساعات، وتلاه في المركز السادس الفارس راشد حميد الكندي، على صهوة «مزيونة» لإســـطبلات F3، مسجلاً زمناً قـــدره 4.04.46 ساعات. وجاء في المركز السابع، الفارس السريلانكي اشوك سويدامانيام، ممتطياً صهوة «هينهام بوديسا» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.07.31 ساعات.

المزروعي يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس حميد مطر المزروعي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الفرس «جاماج» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.21.53 ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس أحمد فاضـل البلوشي، على صهوة الفرس «لانامير فابسودي» لإسطبلات النصر 2، مسجلاً زمناً قدره 1.22.00 ساعة، واحتل المركز الثالث، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «فودكا ديس دولينس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.22.21 ساعة، تلاه في المركز الرابع، الفـــارس راشد حمود الجنيبي، على صهوة الفرس «رغد» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمــناً قدره 1.22.31 ساعة، وجاء في المركز الخامس، الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «فيا ستيلا» لإسطبلات M7، مســجلاً زمناً قــدره 1.22.32 ساعة.

سعيد الخياري يتزعم «الثانية»

تزعم الفارس سعيد حمود الخياري المرحلة الثانية من السباق، لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر»، بقيادته للفرس «فاسانا دو ريبير» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.34.27 ساعة. وجاء في الــمركز الثاني، الفارس حميد مطر المزروعي، ممــتطياً صهوة «جاماج» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.34.27 ساعة، وتلاه في المركز الثالث، الفارس راشد حمــود الجنيبي، ممتطياً صهوة الفرس «رغد» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قـــدره 2.34.34 ساعة.

وتقهقر للمركز الرابع، الفــارس أحمد فاضل البلوشي، بعد أن حل ثانياً في المرحلة الأولى، وقاد الفرس «لانامير فابسودي» لإسطبلات النصر 2، مسجلاً زمناً قدره 2.34.35 ساعة. واحتل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، المركز الخامس، ممتطياً صهوة الفرس «فودكا دي دولينز» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.34.45 ساعة. وجاء الفارس عبد الله غانم المري في المركز السادس، ممتطياً صهوة الفرس «جوبان تايجر ليلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 2.35.01 ساعة. واحتل المركز السابع، الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، ممتطياً صهوة الفرس «فيا ستيلا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.35.13 ساعة.

حمد بن دلموك يتصدر «الثالثة»

قفز الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من الترتيب السابع في المرحلة الثانية، إلى الأول في المرحلة الثالثة، لمسافة 26 كلم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة الفرس «فيا ستيلا» لإسطبلات M7، مســـجلاً زمناً قدره 3.30.39 ساعات. وتلاه في المركز الثاني، الفارسة التشيلية كاتالينا لورينس، ممتطية صهوة الفرس «الوها فولس أفير» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 3.30.55 ساعات.

واحتل المركز الثالث، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، ممتطياً صهوة الفرس «فودكا دى دولاينز» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 3.30.58 ساعات. وتلاه في المركز الرابع، الفارس السريلانكي اشوك سوبرا مانيام، ممتطياً صهوة «هنهام بوديسا» لإسطبلات البوادي، مســجلاً زمناً قدره 3.30.59 ساعات.

وجاء في المركز الخامس، الفارس محمد أحمد المري، على صهوة «ال سي مينتا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.31.19 ساعات. وتلاه في المركز السادس، الفارس راشد حميد الكندي، ممتطياً صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.31.24 ساعات، وجاء بعده في المركز السابع، الفارس عبد الله غانم المري، ممتطياً صهوة الفرس «جوباني تايجر ليلي» لإٍسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.31.36 ساعات.

تتويج

عقب انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى، وتسلم الفارس عبد الله غانم المري كأس المركز الأول، والفارسة التشيلية كاتالينا لورينز كأس المركز الثاني، فيما تسلم الفارس شاهين يحيى المزروعي كأس المركز الثالث. وحصل الفائزون العشرة الأوائل على جوائز عينية قيّمة، عبارة عن سيارات، فيما حصل أصحاب المركز الحادي عشر إلى السابع عشر على جوائز نقدية.

كأس المدربين 6 أبريل المقبل

أعلن نادي دبي للفروسية، عن إقامة كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كلم يوم 6 أبريل المقبل، والذي يسدل الستار من خلاله على موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وجاء تأجيل موعد السباق الذي كان مقرراً يوم 21 مارس الجاري لإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في السباق الذي يأتي في ختام موسم سباقات القدرة والتحمل المحلية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية.

الكشف عن تفاصيل «الكأس» اليوم

تنظم مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، مؤتمراً صحافياً الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في قاعة التيرف بفندق ميدان، للكشف عن تفاصيل النسخة 11 من كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم، والذي سيقام يوم السبت المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم برعاية طيران الإمارات، والذي يمثل مسك ختام فعاليات المهرجان، الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها.



محمد العضب: السباق تميز بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن السباق قبل الأخير من ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، شهد الإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة الحاسمة من ختام السباق، وتميز بالمشاركة الكبيرة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أضفى جواً من الإثارة والحماس لدى الفرسان المشاركين، حيث قام سموه بتوجيه الفرسان المشاركين، ما ساهم في ظهور الفرسان بمظهر يتسم بالقوة والإثارة، وذلك بمحاولتهم بالفوز باللقب، وتقديم أفضل ما عندهم من أداء طيب.

ووجّه العضب التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالإنجاز الذي حققه فرسان الإسطبل، بتحقيق الفوز الثاني في المهرجان.

وأعلن العضب أن السباق الختامي يوم السبت المقبل، سيكون بمثابة مسك الختام، نظراً لمشاركة نخبة من الفرسان والخيول في السباق، متمنياً حظاً أوفر لجميع المشاركين في السباق. وأضاف العضب أن اللجنة المنظمة بمختلف لجانها، جاهزون للحدث الكبير.

عبد الله المري: الإنجاز مصدر فخر وسعادة

أعرب الفارس عبد الله غانم المري، عن سعادته بتكرار الإنجاز، والاحتفاظ باللقب عن طريق الفرس «جوبين تايجر ليلي»، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قادت إلى الفوز بالمركز الأول، مشيداً بمجهود المدرب خليفة غانم المري، إلى جانب طاقم فريق إسطبلات F3.

وأضاف المري أن الإنجاز الأهم، هو تحقيق اللقب على نفس الفرس للعام الثاني على التوالي، في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ويعتبر مصدر فخر وسعادة له، وجاءت الفرس البطلة في المركز الثاني في كأس «جميلتي» للأفراس، لأنها لم تكن في قمة جاهزيتها.

وتحدث المري عن الفرس البطلة، وقال إنها تأسست في إسطبل الكمدة، الذي يستحق كل الشكر والتحية، وأثبتت تطـــورها بشكل تصاعدي، مبيناً أن إسطبلات F3 ركزت على المنافسة في أغلى الألقاب، موضحاً أن الأنظار تتجه إلى السباق الرئيس، الذي يحمل لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأشار المري إلى أن مجريات السباق تطلبت المحافظة على معدل سرعات عالية، ولم تشهد المرحلة الأخيرة سرعات أعلى من المتوقع، مثنياً على جودة الفرسات في إسطبلات F3.

من جانبه، قال الفارس شاهين المزروعي، الفائز بالمركز الثالث، إنه يشعر بسعادة كبيرة، باعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم، مشيداً بأداء الفرس «كاستليبار تازاني»، والتي حقق معها المركز الأول في سباق اوستن بارك بإنجلترا، نهاية الموسم الماضي، وأثبتت الفرس أنها متطورة، بعد المستوى المميز الذي قدمته.

ولفت المزروعي إلى أن السباق شهد منافسة صعبة بين الفرسان المشاركين، وتميزت كل من المرحلتين الثالثة والرابعة بالندية والإثارة والصعوبة.

غانم المري: موسم استثنائي لإسطبلات F3

أكد المدرب غانم المري، أن الموسم الحالي يعتبر موسماً استثنائياً وصعب تكراره لإسطبلات F3، حيث سبق أن حققت بعض الإسطبلات العديد من الألقاب، إلا أن إسطـــبلات F3 تميزت هذا الموســم باحتـــفاظها بأغلى الألقاب، وتعزيز رصيدها بالمراكز الأولى، مشيراً إلى أن السباق الأخير، شــهد تحطيم الأرقام القياسية.

وقال المري في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إنهم تعلموا الكثير من «فارس العرب»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مهدياً الإنجاز إلى سموهما.

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