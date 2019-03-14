حمدان بن محمد: فارس العرب الـداعم الأكبر لإسطبلات F3

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن إسطبلات F3، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تغيرت إلى الأفضل، مشيراً سموه إلى أن «فارس العرب»، هو الداعم الأكبر للإسطبل.

وأضاف سموه في تصريحات لقناة «ياس»، أن إعداد الخطط والتوجيه الصحيح وراء نجاحات إسطبلات F3.

وعن رضا سموه عن النسخة الحالية لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، قال إن الأرقام والإحصاءات الخاصة بأعداد المشاركين في السباقات الأخيرة للمهرجان، تترجم حقيقة مفادها أن رياضة القدرة في تطور مستمر، بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ لرياضة الآباء والأجداد.

وأشاد سموه بأداء الفرس البطلة «جوبين تايجر ليلي»، وقال إنها تعتبر الأفضل، حيث كانت غير جاهزة في مشاركتها الأولى للموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة، لتؤكد جاهزيتها بعد انتزاع لقب كأس اليمامة، مشيراً سموه إلى أن الإعداد الجيد للخيول، يقود دائماً إلى المحافظة على تألقها حتى خط النهاية.