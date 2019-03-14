فارس العرب يشيد بتغطية « البيان» الرياضي لجائزة «بيرق الناموس»

أشاد فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتغطية المتميزة لجائزة «بيرق الناموس»، والمخصصة للمدربين في الإسطبلات، في ملحق «البيان الرياضي» خلال السباق أمس.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على ملحق «البيان الرياضي»، إذ حظيت تغطية البيان الرياضي لجائزة «بيرق الناموس»، والمخصصة للمدربين في الإسطبلات، باهتمام العديد من المهتمين بسباقات القدرة، والمشاركين في سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة. وكان الاستطلاع مع المدربين المعنيين بالجائزة، قد حظي باهتمام كبير من جانبهم، مشيدين بدور الجائزة في إثراء سباقات القدرة.