محمد بن راشد يشهد تألق خيول «جودلفين» في «سوبر ساترداي»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري – علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر ساترداي» بمضمار «ميدان» العالمي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.



وشهد السباق، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة.



وشهد السباق، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان».



وواصلت خيول «جودلفين» تألقها خلال الأمسية، إذ حققت رباعية عبر «ديفاين إيميدج» بطلة «بطولة البستكية»، «بلو بوينت» بطل «ند الشبا تيرف للسرعة»، «أولد بيرشان» بطل «دبي مدينة الذهب»، و«دريم كاسل» بطل «بطولة جبل حتا».

وحقق «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بطولة «برج نهار»، محطماً الرقم القياسي للسباق، فيما ظفر «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، بينما اقتنص «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» لقب «بطولة مهب الشمال».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن راشد: «سوبر ساترداي» بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي

ـــ سعيد بن سرور: «ثندر سنو» كان بحاجة إلى المشاركة ومستواه يتطور