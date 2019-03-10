سعيد بن سرور: «ثندر سنو» كان بحاجة إلى المشاركة ومستواه يتطور

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري، علي الظاهري

قال سعيد بن سرور: «أوضحنا من قبل أن «ثندر سنو» بحاجة إلى هذه المشاركة اليوم، إذ لم يشارك في السباقات منذ سباق بريدرز كب في نوفمبر، ونأمل أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز جاهزيته لكأس دبي العالمي (على ذات المضمار والمسافة، السبت، 30 مارس)، ويبدو أنه تعامل مع سباق اليوم بشكل جيد، وسيخضع لتمرينين سريعين قبل الأمسية الكبرى في نهاية الشهر».

وقال كريستوف سوميون: «أنا مرتاح للغاية من حلول الجواد بالمركز الثاني، وكنت أعلم قبل السباق أنه سيكون صعباً التغلب على الفائز إن حصل على الصدارة في ظل وتيرة طيبة، وهذا ما حدث بالضبط، وأنا مرتاح للغاية من أداء «ثندر سنو»، ومستواه يتطور دائماً بعد كل مشاركة، وإذا نظرت إلى العام الماضي في الوقت نفسه من الموسم، وجدت أداءه في هذه الأمسية أفضل من العام الماضي، وأنا واثق بأن مستواه سيتحسن عقب هذه المشاركة».

كما أعرب المدرب سعيد بن سرور، عن سعادته بفوز «دريم كاسل» بالشوط السابع «بطولة جبل حتا»، وقال إن فوز البطل في سباق الفئة الأولى «جروب 1» يعتبر إنجازاً كبيراً، يضاف إلى رصيد «دريم كاسل» ويساهم في رفع استعداداته لأمسية كأس دبي العالمي، حيث ستتحدد وجهته المقبلة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن المحتمل مشاركته في شوط «دبي تيرف».

وأشار بن سرور إلى أن الفارس شارلي أبلبي، كان واثقاً من فوز «دريم كاسل»، نظراً لمستوى الأداء القوي للبطل لاسيما وأن مسافة السباق 1800 متر تعتبر مناسبة له مما يجعله قادر اً على تقديم أداء مميز في منافسات أطول لمسافة ميل وربع الميل.

وأشاد بن سرور بأداء «ثندر سنو» بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي والذي شارك في الشوط الرئيسي في الجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي، وقال إن الحصان كان بحاجة إلى المشاركة بسبب عدم مشاركته في السباقات من نوفمبر العام الماضي وتحديداً بعد سباق «بريدرز كب» بأمريكا، مبيناً أن مشاركة «ثندر سنو» يوم أمس ترفع من جاهزيته قبل المشاركة في الأمسية الأغلى.