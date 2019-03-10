محمد بن راشد: «سوبر ساترداي» بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري، علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر ساترداي»، في مضمار «ميدان» العالمي، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة نحو 76 جوادا تمثل العديد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات في بطولة سوبرساترداي التي تعتبر بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي للخيل الأشهر والأغلى عالميا على مستوى سباقات الخيل.



كما شهد السباق، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات بدائرة العمليات التجارية.



كما شهد السباق، خليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، وعدد من المسؤولين والملاك ومحبي سباقات الخيول.



وواصلت خيول «جودلفين» تألقها خلال الأمسية، إذ حققت رباعية عبر «ديفاين إيميدج» بطلة «بطولة البستكية»، و«بلو بوينت» بطل «ند الشبا تيرف للسرعة»، و«أولد بيرشان» بطل «دبي مدينة الذهب»، و«دريم كاسل» بطل «بطولة جبل حتا». كما حقق «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بطولة «برج نهار»، بينما اقتنص «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» لقب «بطولة مهب الشمال».

«درافتد» بطل «مهب الشمال»



حقق «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» لقب الشوط الأول «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» برعاية «سكاي واردز طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.11.66 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس.



«إيميدج» نجمة «البستكية»



اقتنصت «ديفاين إيميدج» لجودلفين لقب الشوط الثاني«بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلةً زمناً قدره 1.59.07 دقيقة، وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «سوبريور» لنقابة «فينكس» للسيدات الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.



«بلو بوينت» بطل «ند الشبا تيرف»



ظفر «بلو بوينت» لجودلفين بلقب الشوط الثالث «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة» لمسافة 1200 «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.10.15 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن الوصيف «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب دوغ واتسون.



«منتزه» يحطم الأرقام



حقق «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون.



كما حطم البطل الرقم القياسي للسباق الذي حققه في السابق «ون مان باند» (1.35.21 دقيقة)، إذ سجل «منتزه» زمناً قدره 1.34.99 دقيقة وبفارق 10 أطوال عن «جود كري» لإسماعيل هاديوجلو الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس هاليس كاراتاس.



وتسلّم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الجائزة نيابةً عن المالك من روبين بيري، نائب رئيس «الإمارات للعطلات» و«دناتا»، فيما تسلّم كل من المدرب دوغ واتسون والفارس جيم كراولي جائزتهما.



«أولد بيرشان» بطل « الذهب»



اقتنص «أولد بيرشان» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.32.68 دقيقة، بفارق رأس عن الوصيف «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



وتسلّم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، نيابةً عن المالك، جائزة الفوز من سيد هاريس، مدير إدارة الشحن في أبوظبي والعين، فيما تسلّم المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزتهما.



«كابيزانو» يحقق كأس آل مكتوم انتزع «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي لقب الشوط السادس «الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 600 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.05.02، وبفارق 9 أطوال ونصف الطول عن «ثندر سنو» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



وقام الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، بتتويج الأبطال، إذ تسلّم محمد السبوسي وراشد السبوسي وحمدان السبوسي جائزة الفوز نيابةً عن المالك، فيما تسلّم المدرب سالم بن غدير والفارس مايكل بارزالونا جائزتهما.



«دريم كاسل» بطل جبل حتا



اقتنص «دريم كاسل» لجودلفين لقب الشوط السابع «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 400 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.48.17 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «وطن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقام الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، بتتويج الأبطال، إذ تسلّم هيو أندرسون، مدير إسطبلات «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة جائزة الفوز نيابةً عن المالك، فيما تسلّم المدرب سعيد بن سرور والفارس كريستوف سوميلون جائزتهما.