محمد بن راشد يتفقد استعدادات كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، آخر الاستعدادات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي سينطلق اليوم بمشاركة نخبة الفرسان، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تشهد قرية الإمارات العالمية بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة للفردي والفرق لمسافة 160 كلم، دولي مصنف 3 نجمات، والذي يعد السباق الأبرز والأغلى والأهم على مستوى العالم، منذ انطلاقته عام 2000 وتتميز النسخة الجديدة اليوم بمشاركة 320 فارساً وفارسة من بينهم 50 مشاركاً من خارج الدولة، ورصدت قرية الإمارات العالمية للقدرة جوائز ضخمة، عبارة عن 10 سيارات لأصحاب المراكز العشرة الأولى وتقديم مبلغ 100 ألف درهم لكل من يكمل السباق في خطوة تشجيعية ومحفزة لكل الفرسان والفارسات المشاركين.

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