النعيمي: دعم القيادة الرشيدة قادنا إلى التطوّر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمّن عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية رئيس اللجنة المنظمة لسباق كأس رئيس الدولة للقدرة، الدعم المقدر الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، ذاكراً أن هذا الدعم جعل من الإمارات محطة عالمية مهمة في عالم الخيل ومحط أنظار الجميع، مؤكدا أن الدعم أسهم في تطور رياضة الآباء والأجداد.

وقدم النعيمي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، وعدد من أعضاء اللجان الفنية والرعاة، قدم الشكر والتقدير لكل المشاركين في السباق، إضافة إلى الرعاة الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم.

وأكد مدير عام نادي أبوظبي للفروسية أن الترتيبات اكتملت للسباق بشكل جيد، وأنهم يأملون تقديم المستوى المطلوب من الفرسان والفارسات وأن يلتزم خلاله الجميع بالضوابط المحددة، معتبراً أن السباق فرصة لعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الإمارات في منشط الفروسية، خاصة أنه يشهد مشاركة فرسان دوليين ويحظى بمتابعة من الإعلام الخارجي.

وأضاف: السباق يعد الأبرز والأهم وبه مشاركة واسعة ويجب أن يكون على مستوى الحدث، وكل التوقعات تشير إلى أنه سيكون امتداداً للنجاحات التي تحققت هذا الموسم في سباقات قرية الوثبة للقدرة. وقدم مدير نادي أبوظبي للفروسية شكره لجميع وسائل الإعلام على الاهتمام ومتابعة للنشاط الرياضي والإنجازات والانتصارات التي حققها فرسان الإمارات.

متابعة

بدوره قال الدكتور غانم الهاجري إن السباق يحمل اسماً غالياً وعزيزاً على الجميع، لذلك فإنه يحظى باهتمام كبير، وأضاف: نتمنى أن يلتزم المشاركون بلوائح السباق لأن كل الأنظار ستكون متجهة إليه، وأي نوع من الأخطاء يضر بسمعة رياضة الفروسية في دولة الإمارات، والتي نسعى جاهدين دوما لتحتل مكانة متقدمة.

وهذا لن يحدث إلا بالالتزام التام بالضوابط، لأنها أساس التطوير والتقدم. ونقل الهاجري تحيات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية إلى الحضور، وكافة أعضاء الاتحاد، ذاكراً أنهم في الاتحاد يتابعون الترتيبات الخاصة بالسباق وحريصون على تحقيقه النجاح المتوقع، متمنيا التوفيق لكل الفرسان والفارسات.

حدث خاص

فيما رحبت لارا صوايا بضيوف الدولة في بلدهم الثاني الإمارات، وشكرت الجميع على الجهود التي بذلوها للترتيب للسباق وقالت: سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل لنا حدثا خاصا ومتميزا ومناسبة عظيمة لأنه يحمل اسما غاليا على الجميع، لذلك فهو يحظى باهتمام كبير من الجميع.

وأشارت لارا إلى مواصلة سباقات كأس رئيس الدولة غدا الأحد ولكن في «السرعة» على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، وقالت: كلها مناسبات متميزة تستحق المتابعة من كل عشاق الخيول. كما تحدث في المؤتمر مصطفى مفوضي رئيس لجنة التحكيم المشرفة على السباق، مقدماً شكره للجنة المنظمة على الثقة والدعم، واصفاً البطولة بأنها الأبرز في العالم.