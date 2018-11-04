حمدان السبوسي.. مالك صغير بطموح كبير

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

بات نجم المستقبل في عالم الفروسية، حمدان سلطان علي السبوسي حديث كافة أهل الخيل، بعد أن حقق مفاجأة كبرى في السباق الأول لموسم مضمار «ميدان» العالمي يوم الخميس الماضي، عندما اقتنص حصانه «نيو تريلز» لقب الشوط الخامس الرئيسي للأمسية بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، ليصبح أصغر مالك يحرز لقباً كبيراً مع بداية الموسم الجديد.

وأكد حمدان السبوسي، أنه أعطى التوجيهات للفارس كونور بيسلي، وقال له: «عادي أن تحتل المركز الثاني أو الثالث لأنه السباق الأول، ولكن حقق المركز الأول».

وأضاف حمدان السبوسي، أنه توقع فوز البطل «نيو تريلز» الذي تفوّق على أقوى الخيول المرشحة لنيل اللقب.

وعبّر حمدان السبوسي، عن حبه لرياضة الفروسية، سواء أكانت سباقات القدرة أو المضامير.

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