كرنفال كأس دبي العالمي 3 يناير و«السوبر ساترداي» 9 مارس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنطلق النسخة الـ 15 من كرنفال كأس دبي العالمي 2019 يوم 3 يناير، ويتضمن 10 سباقات، حيث ستكون خاتمة المطاف بحفل السوبر ساترداي يوم 9 مارس، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول حول العالم.

وستكون الجوائز المالية لسباقات الكرنفال أعلى بنسبة 12% عن معدلها السابق، لتبلغ في مجموعها 12.67 مليون دولار، حيث طرأت زيادات على الجوائز المالية للجولات الثلاث لبطولة تحدي آل مكتوم، التي توفر مساراً محلياً ثرياً باتجاه كأس دبي العالمي الذي تمت زيادة جوائزه المالية إلى 12 مليون دولار.

هذا وارتفعت الجائزة المالية للجولة الأولى من تحدي آل مكتوم (جروب 2، لمسافة 1600 متر، يوم 10 يناير) إلى 350 ألف دولار؛ أي بزيادة 100 ألف دولار، في حين تمت زيادة جائزة الجولة الثانية من السلسلة (جروب 2، لمسافة 1900 متر، يوم 7 فبراير) لتصبح الآن 450 ألف دولار؛ أي بزيادة قدرها 200 ألف دولار، أما الجولة الثالثة من هذه البطولة (جروب 1، 2000 متر، سوبر ساترداي) فأصبحت جائزتها المالية 600 ألف دولار؛ أي بزيادة قدرها 200 ألف دولار.

كما حصلت ثماني سباقات رئيسة أخرى على جوائز مالية إضافية، من بينها سباق ند الشبا تروفي (جروب 3، 2810 أمتار عشب، 28 فبراير) الذي سترتفع جائزته المالية بمبلغ 100 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

هذا وارتفعت الجائزة المالية لسباق ميدان سبرينت (جروب 2، 1000 متر عشب، 14 فبراير) بمبلغ 75 ألف دولار إلى 250 ألف دولار.سباقات المهرات والأفراس لها نصيب من هذه الزيادات في الجوائز المالية لسباقات الكرنفال، حيث ارتفعت جائزة سباق كيب فيردي (جروب 2، 1600 متر عشب، 17 يناير) وبلانشين (جروب 2، 1800 متر عشب، 14 فبراير)، بحيث تبلغ جائزة كل منهما الآن 250 ألف دولار.

كما تم زيادة الجوائز المالية لسباق سنسجبيل ستيكس (جروب 3، 1800 متر عشب، 3 يناير) الذي ارتفعت جائزته بمقدار 25 ألف دولار لتصل إلى 200 ألف دولار، وسباق الراشدية (جروب 2، 1800 متر عشب، 24 يناير) الذي حصل على زيادة في الجائزة مقدارها 50 ألف دولار لتبلغ 250 ألف دولار.

زيادة

وحصل سباق ميدان كلاسيك (ليستد، 1600 متر عشب، 28 فبراير) على زيادة في الجائزة المالية بمبلغ 25 ألف دولار ليصبح مجموع جائزته المالية 175 ألف دولار، وهذا السباق يدعمه سباق ميدان كلاسيك التحضيري (1400 متر عشب، 31 يناير) البالغة جائزته المالية 100 ألف دولار، بالإضافة إلى سباقين جديدين هما سباق دبي تروفي بجائزة تبلغ 100 ألف دولار (1400 متر عشب، 10 يناير) وسباق ميدان تروفي بجائزة تبلغ 100 ألف دولار (1900 متر عشب، 14 فبراير) والمخصص لخيول الثلاث سنوات والتي تفضل مسافة أطول.

وقد تمت زيادة مسافة سباق 2000 غينيس الإمارات التحضيري (1600 متر، 10 يناير) بجائزة تبلغ 100 ألف دولار)، في حين أن مهرات الثلاث سنوات، سوف تحصل مرة أخرى على فرصة المشاركة في سلسلة من ثلاثة سباقات سلسلة تنتهي بسباق أوكس الإمارات (جروب 3، 1900 متر، 21 فبراير) بجائزة تبلغ 250 ألف دولار.