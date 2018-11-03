«نيو تريلز» لحمدان السبوسي يتوج بطلاً للشوط الرئيسي

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد الموسم الافتتاحي لمضمار «ميدان» العالمي الكثير من المفاجآت القوية، حيث أحرز «نيو تريلز» لمالكه حمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الخامس الرئيسي برعاية لمسافة 2000 متر بقيادة كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. فيما ظفرت خيول محمد خليفة البسطي بثنائية قوية عبر«سيكنوبيشن» بطل الشوط الثاني، و«ستند» بطل الشوط الرابع بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

كما حقق «ووكينغ ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

واختتمت «ليتيجيشن» لإسطبل رمضان افتتاحية الموسم بظفرها بلقب الشوط السابع بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب جابر رمضان.

وحقق المدرب دوغ واتسون رباعية مثيرة في السباق عبر «سيكنوبيشن» و«بيغ براون»، «ستند»، و«بيلار أوف سوسايتي».

«ووكينغ ثندر» نجم الافتتاح

توج «ووكينغ ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «الإمارات للعطلات» لمسافة 1400 متر والذي بلغت قيمة جائزته 165 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.26.23 دقيقة بفارق 5 أطوال وربع الطول عن «تخطيط» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، فيما جاء في المركز الثالث «إيفري سينجل داي» للنقابة الروسية للسباقات، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 5 خيول قوية متقاربة المستوى، وجاء فوز «ووكينغ ثندر» بجدارة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وفي ختام الشوط، قامت ميشيل بيري مدير المبيعات في «عطلات الإمارات» بتتويج أبطال الشوط.

«سينكوبيشن» يظفر بالثاني

حقق «سيكنوبيشن» لمحمد خليفة البسطي الفوز بلقب الشوط الثاني «الإمارات سكاي واردز» لمسافة 1600 متر الذي تبلغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.78 دقيقة وبفارق طولين عن «تيكيت هولدر» لمالكه سيد حشيش بقيادة آدم ماكلين وإشراف بيفرلي ديوتروم، فيما جاء «برس روم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

وفي ختام الشوط، قام الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي العمليات التجارية - وسط، بتتويج الأبطال الفائزين.

«بيغ براون» بطل الثالث

انتزع «بيغ براون بير» لمزرعة «كيدار» لقب الشوط الثالث «إربيان أدفنشر» لمسافة 1400 متر، الذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.26.57 دقيقة بفارق 5 أطوال عن «سولار شاور» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس وليم لي وإشراف المدرب هلال العلوي، فيما جاء «بيتشكومبر باي» في المركز الثالث بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

تنافس في الشوط 13 خيلاً وكانت التوقعات نحو البطل الذي لم يخذل معجبيه بالفوز باللقب.

وفي ختام الشوط، قام سمير ميهتا مدير العمليات في «إربيان أدفنشر» بتتويج أبطال الشوط.

«ستند» يحقق ثلاثية

حقق «ستند» لمحمد خليفة البسطي الفوز الثالث للمدرب دوغ واتسون، وذلك بانتزاعه لقب الشوط الرابع برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وقاد الفارس باتريك دوبس «ستند» للفوز باللقب بإشراف دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.04 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات وشين أيونج» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث بقيادة سام هتشكوت.

تنافس في الشوط 12 خيلاً، وكان «موسر» المرشح للقب الشوط ولكنه خيّب الآمال وحل سابعاً.

وفي ختام الشوط، قام الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي العمليات التجارية - وسط، بتتويج الأبطال الفائزين.

«نيو تريلز» بطل الرئيسي

توج «نيو تريلز» لمالكه حمدان سلطان علي السبوسي بطلاً للشوط الخامس الرئيسي برعاية «إميرتس.دوت كوم» لمسافة 2000 متر وقيمة جائزته 210 آلاف درهم. وقاد الفارس كونور بيسلي «نيو تريلز» لتحقيق الفوز بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.05.86 دقيقة بفارق طولين عن «ستريت أوف دريمز» لعلي العينزي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء «دباشي» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 10 خيول قوية، وشهدت المرحلة الأخيرة صراعاً ساخناً بين الثلاثة الأوائل حسمه«نيو تريلز» بمهارة واقتدار.

وعقب ختام الشوط قام الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي العمليات التجارية - وسط، بتتويج الأبطال الفائزين في الشوط الرئيسي، حيث تسلم حمدان سلطان السبوسي جائزة المركز الأول.

«بيلار» بطل السادس

ظفر «بيلار أوف سوسايتي» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس بلقب الشوط السادس برعاية «الإمارات A380» لمسافة 1600 متر، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.39.39 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «روديني» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، فيما جاء «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة الفارس كريستوفر هايس.

وعقب ختام الشوط قامت دينا الحريز نائب رئيس سكاي واردز بتتويج أبطال الشوط.

شارك في الشوط 12 خيلاً، وكانت التوقعات منصبة نحو «نذر»، ولكنه حل في المركز السادس.

«ليتيجيشن» مسك الختام

انتزع «ليتيجيشن» لإسطبل رمضان لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، وذلك بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب جابر رمضان، مسجلاً زمناً قدره 2.05.20 دقيقة بفارق 9 أطوال وربع الطول عن «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، فيما جاء في المركز الثالث «تريدسمان» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وعقب ختام الشوط قام إلكسندر كينغ مدير المبيعات في الإمارات للشحن الجوي بتتويج أبطال الشوط.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت الكبرى توقعات الجمهور في مسابقة الترشيحات، إذ لم يتمكن أي أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط، كما أخفقوا في ترشيح 5 خيول فائزة، وذلك الحال في ترشيح 4 خيول فائزة. وتمكن 39 شخصاً من ترشيح 3 خيول فائزة، تم اختيار 18 منهم وحصل كل واحد على مبلغ 500 درهم. كما فاز باكستاني في مسابقة «سوبر فيكتا» فحصل على مبلغ 5 آلاف درهم.

ولم ينجح أي أحد في مسابقة «هاي فايف».

نقابة «فينكس» للسيدات.. الفوز الأول

عبرت تريسا ستار من نقابة «فينكس» للسيدات عن سعادتها البالغة بتحقيق أول ألقاب الموسم الجديد لسباقات مضمار «ميدان» العالمي، عبر «ووكينج ثندر» بطل الشوط الأول.

وأضافت تريسا ستار، أنها المرة الأولى التي يحققون فيها أي لقب في أول مشاركة لهم على الإطلاق، مشيرة أن الفرحة تضاعفت بأن تكون بداية إنجازاتنا عبر مضمار «ميدان» العالمي.

وأكدت تريسا ستار، أنهم يمتلكون في الإسطبل 11 خيلا في عمر السنتين، وأنهم جاهزون بقوة للمنافسة في السباقات المقبلة. وأشادت تريسا ستار، بأداء البطل «ووكينج ثندر» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مضيفة بأن للبطل مستقبل واعد في سباقات الخيول، وهم راضون كل الرضا على أدائه على أرضية المضمار كما أن الأرضية ناسبته في مشاركته الأولى على الإطلاق في السباق.

أحمد بن حرمش: الفرحة فرحتان

أعرب المدرب أحمد بن حرمش عن فرحته وسعادته بالفوز في شوطين بانطلاقة الموسم الجديد وفي يوم العلم قائلاً إن الفرحة صارت بالنسبة له فرحتين.

وأعلن ابن حرمش عن مشاركة خيول جديدة هذا الموسم من ملاك جدد ومنهم نقابة فينكس للسيدات الحائزة الشوط الأول وحمدان سلطان السبوسي الفائز بالشوط الرئيس الخامس.

وتوقع ابن حرمش أن يكون البطل نيو تريلز ضمن المشاركين في كرنفال كأس دبي العالمية متمنياً التوفيق لخيول الاسطبل في تحقيق نتائج مميزة.

و أكد ابن حرمش أن البداية كانت قوية و مثيرة على الرغم من بداية الموسم.

وتوقع أن تكون المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين المدربين للفوز بلقب أفضل مدرب، متمنياً أن يحالفه الحظ والتوفيق وهذا حلم كل مدرب بالدولة.

دوغ واتسون: جاهزون و نفخر بالإنجازات

أعرب المدرب دوغ واتسون عن فخره وإعزازه بالإنجازات التي حققها في السباق الافتتاحي بمضمار «ميدان» إذ نالت الخيول التي يشرف على تدريبها الفوز في 4 أشواط من أصل 7 بالسباق.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن الفوز الأول الذي حققه «سينكوبيشن» كان متوقعاً قياساً لأدائه في التدريبات، مؤكداً أن خسارته في سباق الصين كانت عارضة لا تعبر عن مستواه الحقيقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسافة 1600 متر كانت مناسبة له وأظهرت حقيقة مستواه. وأشاد واتسون بالمستوى الذي ظهر عليه المهر «بيج براون بير» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر مؤكداً قوة نسله إذ إنه ينحدر من نسل الفحل «تيزناو».

كما أشاد بالفوز القوي الذي حققه «ستند» في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر وتفوقه على نخبة من أقوى الخيول.

جابر رمضان: «ليتيجيشن» متطورة

أشاد المدرب جابر رمضان بالفوز الذي حققته المهرة «ليتيجيشن» في الشوط السابع الأخير لمسافة 2000 متر، مؤكداً أنها متطورة في مستواها، إلى جانب أن الأرضية ناسبتها تماماً، ولذلك جاء فوزها بجدارة حيث تفوقت بفارق مريح عن أقرب منافساتها، وظهرت بمستوى يعكس تطورها، كما أن المسافة كانت مناسبة لقدراتها.

9 خيول

وأعلن جابر عن إشرافه بتدريب 9 خيول مهجنة بالإسطبل، متمنياً أن تحقق الطموحات في المشاركات المقبلة، وخاصة في كرنفال كأس دبي العالمي.

وقال إن مشاركة «ليتيجيشن» المقبلة ستحدد بحسب تصنيفها عقب السباق، متمنياً حظاً أوفر ومزيداً من الإنجازات مستقبلاً.

مليح البسطي: نسعى لاستقدام «وينكس» إلى كأس دبي

أشاد مليح البسطي نائب رئيس مجلس إدارة «ميدان» ومدير السباقات بمضمار «ميدان» بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسباقات «ميدان».

وأضاف قائلا في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن فارس العرب يعتبر الداعم الأول لسباقات الخيل في العالم.

وقال البسطي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم يقصر في دعم جوائز كأس دبي العالمي؛ ولذلك فإننا سنجتهد للحصول على أفضل الخيول للمشاركة في الكرنفال، وكأس دبي العالمي باعتبار أننا إدارة لصناعة سباقات الخيول وسنجتهد مع المدرب الأسترالي لإشراك «وينكس» الفائزة في 29 سباقا على التوالي والفائزة على «بن بطل» لجودلفين في آخر مشاركة في أستراليا بسباق « كوكس بليت » للفئة الأولى .

وأكد البسطي، أن زيادة جوائز سباقات «ميدان» المحلية والكرنفال، بالإضافة إلى كأس دبي العالمي، تسهم في تحفيز الملاك والمدربين والفرسان للمشاركة وتقديم أفضل ما عندهم خلال السباقات.

وأشاد مليح البسطي بانطلاقة الموسم الجديد وبمشاركة خيول جديدة من معظم الإسطبلات لملاك جدد حققت الفوز في أول مشاركة بسباقات «ميدان».

وتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات «ميدان».دبي - البيان الرياضي

ماجد المعلا: العلاقة بين «طيران الإمارات» و«ميدان» قوية

أعرب الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي العمليات التجارية - وسط، عن فخر طيران الإمارات برعاية أول سباقات موسم «ميدان» العالمي.

أكد الشيخ ماجد المعلا، بأن الشركة دائما من الرعاة الرئيسيين لافتتاحية موسم السباقات على مضمار «ميدان» العالمي، بالإضافة إلى حرصنا على التواجد في مثل هذه الأحداث الكبرى لسباقات الخيل بشكل خاص، والأحداث الرياضية المحلية والعالمية بشكل عام.

و أضاف قائلا: «يسعدنا أن نواصل رعايتنا لسباقات مضمار ميدان، ونحن على ثقة بأن السباقات ستواصل تحقيق المزيد من النجاح هذا العام». وأضاف: «لقد ارتبطت طيران الإمارات ارتباطاً وثيقاً بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل والفروسية، إذ إن سباقات الخيل هي رياضة الآباء والأجداد، كما أن لها عمقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، ونحن ملتزمون بدعم السباقات».

وتابع: «رعايتنا تأتي تأكيداً لالتزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة».

وأكد الشيخ ماجد المعلا استمرار دعمهم لسباقات الخيل في دبي، حيث ساهمت في رعاية الانطلاقة الأولى لكأس دبي العالمي عام 1996، مشيرا إلى أن سباقات الخيول تعتبر جزءاً من مكونات دبي وساهمت في جعلها مركزاً رئيسياً للرياضة والثقافة.

وأضاف الشيخ ماجد المعلا أن العلاقة بين «طيران الإمارات» و«ميدان» قوية ومتينة وممتدة لسنوات كثيرة، ونحن ملتزمون برعاية السباقات في «ميدان» من بداية الموسم وصولا إلى الحدث الأغلى في العالم وهو كأس دبي العالمي.

وعبر الشيخ ماجد المعلا عن ثقته بأن النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية سيتكرر، وأنهم يتطلعون إلى موسم جديد حافل بالإثارة والمتعة التي يتطلع لها عشاق هذه الرياضة العريقة.دبي - البيان الرياضي

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