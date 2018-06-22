محمد بن راشد: تعلّموا كل شيء جديد

المصدر: لندن - البيان الرياضي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أبناءه من طلاب الدفعة الثانية في برنامج «مسار جودلفين»، باستغلال الفرص لتعلم الجديد في مختلف المجالات، لافتاً سموه إلى أن الجد والاجتهاد والمثابرة صفات يجب أن يتحلى بها الطلاب لتحقيق النجاح والتميز.

وأكد سموه أن مستقبل سباقات الخيل والقدرة في الإمارات طيب، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حديث إلى برنامج «أهل الخيل»، الذي يذاع على قناة «دبي ريسنغ»، إنه يتعلم في كل يوم شيئاً جديداً، مشيراً سموه إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يحرص أيضاً على تعلّم كل ما هو جديد في المجالات كافة.

وعن اتفاقية إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات أصبحت تمتلك خبراء ومهندسين من أبنائها ومنظومة علمية وبحثية متكاملة.

ووقّعت الإمارات، مُمثَّلةً في مركز محمد بن راشد للفضاء، وروسيا الاتحادية، مُمثَّلةً في وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، اتفاقية تعاون، أول من أمس، لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية، ضمن بعثة فضاء روسية، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة «سويوز إم إس» الفضائية.

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