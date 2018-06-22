«روسيل» و«كارد شارب» و«اقتدار» تنافس على لقب «كومنولث كب»

المصدر: لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

تنافس الخيول «روسيل» و«كارد شارب» و«اقتدار» على لقب شوط «كومنولث كب» في اليوم قبل الختامي لمهرجان رويال آسكوت الذي يشهد 6 أشواط مثيرة.

وتبدأ المنافسات بانطلاقة الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة بمشاركة 18 خيلاً، أبرزها «لي بيلوسا» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، و«أوكتيف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي، وإشراف مارك جونستون، إلى جانب «مين أوبشن» لمالكه سيف علي الكتبي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

وأبرز المشاركين: «جست ويندرفل» لمالكه مايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف آيدين أوبراين، «فيري لاند» بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين، «ستيل ووتر كوفر» بقيادة جويل روزاريو، وإشراف ويسلي إيه وارد، «إنجلز هايد أواي» لشيفلي بارك ستد، بقيادة فرانكي ديتوي وإشراف جون غوسدن. ويتنافس للفوز باللقب كل من: «ربيونس إكساكتي» بقيادة أويشن ميرفي وإشراف مدام جي راريك، «بيرون باي» بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف دروبير، «بريتي بوليانا» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف ماكيل بيل.

خيول الإمارات تواجه تحدي الأقوياء | البيان

شوط «كينغ إدوارد»

يتوقع أن يشهد شوط «كينغ إدوارد الخامس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، صراعاً شرساً بين 9 خيول قوية، من أبرزها «أولد بيرسيان» لجودلفين بقيادة وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي، «هاي برو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وأبرز المشاركين في الشوط: «إليكتور» للملكة إليزابيث الثانية، بقيادة جيمس ماكدونالد، وإشراف السير مايكل ستاوت، «راع أتول» لمالكه شاينا هورس كلوب إنترناشونال، بقيادة فرانكي ديتوي، وإشراف المدرب جون غوسدن. ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من: «ديلانو روزفلت» بقيادة ريان مور، وإشراف آيدين أوبراين، «روسترو بوفيتش» بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف آيدين أوبراين، «غوسيبي جاريبالدي» بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين، «ويلز فارح غو» بقيادة الفارس ديفيد ألن، وإشراف المدرب تيم إيسترباي، «الترناتيف فاكت» بقيادة جيمس دويل وإشراف إيد دونلوب.

شوط «كومنولث كب»

ينتظر أن يشهد شوط «كومنولث كب» مشاركة نخبة من الأقوياء في مسافة 1200 متر للفئة الأولى بمشاركة 22 خيلاً، من أبرزها: «روسيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي، «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، «اقتدار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«إنجازات» المملكوك لسموه أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بروس، «إمبلازوند» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة الفارس فرانكي ديتوي، وإشراف المدرب جون غوسدن، «لاف أمينيت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «إينفسبل آرمي» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جيمي تاتي.

شوط «كرونيشن ستيكس»

يشهد شوط «كرونيشن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى مشاركة 13 خيلاً، من أبرزها «إيم أوف آرتميس» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، «ثريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب مارك جونستون، إلى جانب «أدورابل» لمحمد القطامي وكي إم المضف بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ميك شانون، و«كليمي» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف آيدين أوبراين، «بليسدوم بروك» بقيادة شين ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

شوط «ساندرينغهام ستيكس»

يتنافس 24 خيلاً في شوط «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة الميل «هانديكاب»، وأبرز المتنافسين: «دثانا» لجودلفين بقيادة جيمس دويل، وإشراف شارلي آبلبي، «بويتك شارم» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، «ترزيتو» لجودلفين بقيادة كولم دونوهو، وإشراف أم هالفورد، «غنايم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بروس، و«تجانس» المملكوك لسموه أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «ارتياد» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس دانيل تود هوب، وإشراف المدرب وليام هاجس، «دارك روز آنجل» لحسين العباس لوتاه بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب سايمن ركسفورد.

الشوط الأخير

يشهد الشوط السادس والأخير «دوق أدنبره» لمسافة الميل ونصف الميل «هانديكاب» مشاركة النخبة في مسك ختام اليوم قبل الأخير للمهرجان، ويتنافس خلاله نخبة من الخيول أبرزها: «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، «إينهالو» لجودلفين بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف شارلي آبلبي، «حمادة» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي، «أبيرد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريه أتزيني، وإشراف روجر فاريان، «منجم» لمحمد جابر عبدالله، بقيادة الفارس إدوارد جريتركس، وإشراف المدرب إد دنلوب.

مشاركة

«غلين شيل» يعود إلى كومبيان

يتجه المهر «غلين شيل»، بإشراف أندريه فابر وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، إلى فوز ثانٍ على التوالي بسباق قوائم لدى عودته الموسمية في عمر أربع سنوات بسباق غران بري دو كومبيان على مسافة 10 فيرلونغ في كومبيان، فرنسا غداً. دبي - البيان الرياضي

جهوزية

مايكل هالفورد: سباق «ساندرينغهام ستيكس» مناسب لـ«ترزيتو»

أكد المدرب مايكل هالفورد جهوزية «ترزيتو» لجودلفين لخوض غمار سباق «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة الميل، بقيادة الفارس بقيادة كولم دونوهو.

خيول جودلفين حققت انتصارات لافتة

وقال مايكل هالفورد: «ركضت ترزيتو بشكل جيد في سباق هانديكاب عالي المنافسة في ذي كرا بأول مشاركة لها على العشب في آخر ظهور لها، وعادت في حالة طيبة من تلك المشاركة».

وأضاف: «قادها وليام بيوك في ذلك السباق»، وأشار إلى أنها ستستفيد من تلك المشاركة، وأنها أظهرت شيئاً من قلة الخبرة عندما زادت السرعة، ورأى هالفورد أن سباق ساندرينغهام سيكون مناسباً لها. واختتم: «كان السباق في حساباتنا من قبل، وبالتالي كان رائعاً أن نكون نحن الاثنان نفكر في نفس الاتجاه». لندن - البيان الرياضي

استعداد

«توو شارمنغ» تخوض «مونماوث بارك»

تتأهب المهرة الفائزة بسباق مبتدئة في تامبا باي داونز «توو شارمنغ»، بإشراف توم ألبرتراني وقيادة الفارس آنجل أرويو، لخوض سباق أوبن مايند هانديكاب على مسافة تزيد قليلاً عن الميل عشبي في مونماوث بارك، أميركا، غداً. دبي - البيان الرياضي

غوسدن: «إيم أوف أرتميس» تستحق فرصة ثانية

تحتفظ مهرة جودلفين قليلة المشاركات «إيم أوف أرتميس» بإدخال رشيق للمنافسة بسباق ج1 كرونيشن ستيكس الذي يشهد مشاركة الفائزات بسباقات ج1 1000 غينيز الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي.

خيول جودلفين تسعى إلى مواصلة الإنجازات العالمية | البيان

ومن وجهة نظر واقعية، يعتقد مدربها جون غوسدن أن هذه المهرة ابنة الفحل «لورويدسانيمو» ربما تأمل في الحصول على أحد مراكز الصدارة في أفضل الأحوال.

وقال غوسدن: «لقد عانت كثيراً خلال الربيع، واستغرقت وقتاً طويلاً حتى استعادت مستواها. لقد سبق لها الفوز، وهي تستحق أن تنال فرصتها في سباق مثل هذا».

وأضاف: «سيكون رائعاً إذا استطاعت المنافسة وحصلت على المركز الثالث. لهذا السبب نحن هنا. لا يوجد سوى سباق كرونيشن واحدـ فقط، والمهرة بحالة جيدة حالياً».

المزايا النسبية للفوز بسباق غينيز ستخضع للتمحيص هنا في هذا السباق. «إيم أوف أرتميس» نالت الحارة الطرفية الأبعد رقم 13، من بين 13 مهرة تشارك في السباق.