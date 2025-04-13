محمد صلاح يحطم أرقام الأساطير في البريميرليغ

احتفل النجم المصري محمد صلاح بتوقيع عقده الجديد مع ليفربول بتحقيق إنجاز مذهل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حطم رقمًا قياسيًا رائعًا يؤكد مكانته كأحد أعظم نجوم البريميرليغ.

أنهى صلاح الجدل الذي أحاط بمستقبله في الفترة الماضية، بعدما وقّع عقدًا جديدًا مع ليفربول لمدة عامين، بقيمة 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، منهياً بذلك الشكوك التي أحاطت بمصيره بعد اقتراب نهاية عقده السابق في الصيف الماضي.

وشارك صلاح في المباراة التي جمعت ليفربول بوست هام يونايتد على ملعب أنفيلد يوم الأحد، وواصل تألقه المعتاد هذا الموسم، حيث نجح مجددًا في ترك بصمته.

وقدم النجم الدولي المصري محمد صلاح تمريرة حاسمة افتتح بها الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 18 من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف ليقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي ، حيث ارتفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد تمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) في موسم من 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 مساهمة.

وبهذا الإنجاز، تخطى صلاح أسطورة أرسنال تييري هنري، الذي شارك في 44 هدفًا في موسم 2002-2003، وكذلك مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي عادل هذا الرقم قبل عامين.

كما ساهم الفرعون المصري في تسجيل 20 هدفا خلال 18 مباراة لعبها ضد وست هام، بعدما أحرز 13 هدفا، بالإضافة لتقديمه تمريرته الحاسمة السابعة أمام الفريق اللندني.

ويقترب صلاح من رقم قياسي آخر، حيث يسعى لتجاوز رقمي آلان شيرار وأندرو كول، اللذين سجلا 47 مساهمة تهديفية لكل منهما في مواسم من 42 مباراة مع نيوكاسل وبلاكبيرن.

وكان الموسم الحالي مذهلًا لصلاح، إذ سجل 27 هدفًا وقدّم 18 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس بجانب فان ديك بعد مباراة وست هام ، ألمح صلاح إلى الإعلان المتوقع عن عقد جديد لمدة عامين للاعب الهولندي.

وعن صفقة انتقاله إلى ليفربول، قال صلاح: "أنا سعيد لأننا نجحنا في القيام بذلك مبكرًا قبل نهاية الموسم، وآمل أن يكون فيرجيل هو التالي".

وقال فان دايك "إنني فخور جدًا اليوم بقيادتي لمباراتي رقم 100 مع ليفربول".

وأضاف "دعونا نرى كيف سيبدو الأسبوع المقبل . كان التركيز الرئيسي، الحصول على النقاط الثلاث والاقتراب خطوة أخرى من جميع أحلامنا؛ ليس فقط نحن كطاقم لعب، ولكن كل من يرتبط بنادي ليفربول لكرة القدم. هذا هو الشيء الرئيسي".

وكانت هناك شائعات حول إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، خاصة بعد تصريحه في نوفمبر الماضي بأنه "خارج" في ما يخص مستقبله مع ليفربول.

لكن النجم المصري أكد رغبته في البقاء داخل أسوار "أنفيلد"، حيث قال لموقع النادي الرسمي: "بالطبع أنا متحمس جدًا. لدينا فريق رائع الآن، وكنا رائعين أيضًا في السابق. لكنني وقّعت لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بأدائي الكروي."

وأضاف:" قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. عشت أفضل سنوات مسيرتي."

ووجه صلاح رسالة خاصة للجماهير قائلاً: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. لقد انضممتُ إلى ليفربول لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معًا. استمروا في دعمنا، وسنبذل قصارى جهدنا لنفوز بالمزيد في المستقبل."

يُذكر أنه في أغسطس 2023، تم رفض عرض ضخم من نادي الاتحاد السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح، ما يعكس تمسك النادي الإنجليزي الشديد بخدماته.