بين التجديد والرحيل.. ما هو مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد في ليفربول؟

في خضم التكهنات والجدل الدائر حول مستقبل بعض نجوم ليفربول، تزايدت المطالبات بعدم التلاعب بالحقيقة بشأن مفاوضات العقود، خاصة بعد تصريحات مثيرة من الحارس السابق بن فوستر الذي ألمح إلى أن بعض اللاعبين "يكذبون" بشأن تأخر النادي في التجديد.

وبينما يبدو أن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يقتربان من التوقيع على عقود جديدة تبقيهما في أنفيلد، تتجه الأنظار نحو ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي تشير عدة تقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، ما يهدد بتفكك أحد أبرز خطوط ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتنتهي عقود ثلاثي الريدز ، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد، في الصيف، مع وصول محادثات تجديد عقودهم إلى طريق مسدود.

وأفادت تقارير أن ألكسندر-أرنولد يميل إلى الانتقال إلى ريال مدريد، بينما لا يزال مستقبل صلاح غامضًا. مع ذلك، حظي ليفربول ببصيص أمل، حيث كشف فان دايك يوم الأحد عن " تقدم" في مفاوضات تجديد عقده.

ومع ذلك، يبدو أن صلاح وفان دايك سيبقيان في أنفيلد، مما سيُمثل دفعة قوية لليفربول ومدربه آرني سلوت .

وقد لعب الثنائي دورًا محوريًا في سعي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل صلاح 27 هدفًا في 31 مباراة، وبدأ فان دايك أساسيًا في جميع المباريات.

ووفقًا لشبكة NBC ، فإن ليفربول "واثق" من أن الثنائي سيوقعان عقودًا جديدة، وأن الأمر "يتعلق بموعد حدوث ذلك أكثر من كونه مسألة إمكانية حدوثه". يأتي ذلك بعد أن كشف فان دايك عن "تقدم" في المفاوضات .

وتعرّضت إدارة الريدز لانتقادات في بعض الأوساط لسماحها باستمرار الخلاف مع الثلاثي لفترة طويلة، ومع ذلك، يزعم حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، بن فوستر، أنه من المستحيل ألا يكون النادي قد حاول تجديد عقودهم قبل انتهاء عقودهم بوقت طويل.

وذهب فوستر، الذي لعب أيضًا لمنتخب إنجلترا وريكسهام ، إلى أبعد من ذلك قائلاً إن اللاعبين "يكذبون" إذا أشاروا إلى خلاف ذلك.

في حديثه عبر بودكاست فوزكاست، قال المدرب البالغ من العمر 42 عامًا: "سأل العديد من مشجعي ليفربول النادي: كيف سمحتم لترينت ألكسندر أرنولد بالبقاء في النادي حتى الأشهر القليلة الماضية؟ لا أحد يعلم طبيعة المحادثات التي دارت".

أضمن لكم، مع جميع اللاعبين الذين انتهت عقودهم قبل عامين، أن النادي تواصل معهم وقال لهم: "دعونا نتوصل إلى عقد جديد". إذا ادّعى أي من هؤلاء اللاعبين الثلاثة عدم تجديد عقودهم، فهو يكذب.

أبدى فان دايك أوضح إشارة على أنه سيوقع عقدًا جديدًا ويلتزم بمستقبله مع ليفربول بعد هذا الصيف. ويُقال إن قائد الريدز، الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره في يوليو، يرغب في تمديد عقده لمدة عامين، في حين أن ليفربول حريص على الاتفاق معه على الشروط.

في حديث بعد المباراة التي خسرها فريقه أمام فولهام بنتيجة 3-2، قال فان ديك: "هناك تقدم، نعم. لا أعلم، سنرى. اسمع، هذه مناقشات داخلية وسنرى".

سيكون هذا التحديث بمثابة موسيقى تُطرب آذان مدرب ليفربول، آرني سلوت ، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الفريق لمعادلة الرقم القياسي بالفوز بلقبه العشرين. ومع ذلك، ورغم عدم الإعلان رسميًا عن القرار بعد، تتزايد التكهنات بانتقال ألكسندر-أرنولد إلى إسبانيا بعد أن كثّف ريال مدريد جهوده للتعاقد معه خلال فترة التوقف الدولي، وفقا لصحيفة " ميرور" البريطانية.

وأثارت هذه التقارير غضب جماهير ليفربول، الذين أبدوا استياءهم من احتمال خسارة الظهير الأيمن. لكن فوستر قال إن على المشجعين النظر إلى الوضع من منظور اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وقال: "انظر إلى الأمر من وجهة نظر ترينت - إنه سيذهب وينضم إلى نادٍ لكرة القدم يعرف كل عام، بلا شك، أنه سيكون في المركزين الأول والثاني في إسبانيا وسيكون على الأقل في ربع النهائي أو نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد هو على الأرجح أفضل فريق في العالم حاليًا. لديهم فريق شاب يُتوقع أن يزدهر خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة. سينضم إلى نادٍ سيحقق البطولات، ولكن يجب أيضًا مراعاة الجوانب المالية.