أزمون يحتفل بتسلّم جائزة هداف دوري أبطال آسيا

احتفل سردار أزمون ، لاعب شباب الأهلي، مع زملائه والجهازين الفني والإداري، بلقب هداف دوري أبطال آسيا موسم 2024 - 2025، بعد تسلّمه الجائزة أخيراً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما وصل مع «الفرسان» إلى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية، وودع البطولة على يد الشارقة.

وتقدم أزمون بفارق هدف أمام أمير حسين زادة، مهاجم تراكتور الإيراني، وشوال أنور، لاعب ليون سيتي سايلرز.

وفاز أزمون مهاجم شباب الأهلي بجائزة هداف دوري أبطال آسيا الثاني 2024 - 2025 بعد تسجيله 9 أهداف خلال مشوار فريقه حتى الدور ربع النهائي، حيث شكل الموسم الماضي أول ظهور للنجم الإيراني بقميص شباب الأهلي، وتألق بشكل لافت، وسجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة الدور ثمن النهائي أمام فريق الوحدات الأردني، والتي أسهمت في تأهل «الفرسان» إلى الدور التالي.

كما أحرز أزمون هدفاً في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي أمام الشارقة، إلا أن شباب الأهلي ودّع البطولة بعد الخسارة بفارق ركلات الترجيح 4 - 5، عقب التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2، ليحسم الشارقة بطاقة العبور إلى قبل النهائي، ويقضي اللاعب حالياً فترة تجهيز للعودة إلى الملاعب بعد خضوعه لجراحة ناجحة عقب نهاية الموسم الماضي.