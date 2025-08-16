بداية ناجحة لحملة شباب الأهلي للدفاع عن درع الدوري على حساب الظفرة

بدأ شباب الأهلي حملة الدفاع بنجاح عن درع دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين سجلهما غويلهرم بالا ورينان فيكتور في الدقيقتين 14 و24 من عمر مباراتهما على استاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من النسخة الـ17 للمسابقة، ليضع شباب الأهلي أول 3 نقاط في رصيده بالموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بعد لقاء من جانب واحد لمصلحة «الفرسان».

وبدأ «الفرسان» المباراة بقوة، وألغى لهم الحكم هدفاً سجله غويلهرم بالا في الدقيقة 4، بعد تدخل من تقنية الفيديو لوجود تسلل من ماتيوس ليما، والذي اعتبره حكم المباراة متداخلاً في الكرة. وعاد بالا وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، ارتطمت بأسفل القائم الأيمن وأكملت مسارها إلى الشباك، ليؤكد اللاعب إصراره على افتتاح التسجيل في الموسم الجديد.

ورفع الهدف من معنويات «الفرسان» ليواصلوا زحفهم الهجومي نحو مرمى الظفرة، وأضافوا هدفهم الثاني في الدقيقة 24 برأسية قوية من المدافع رينان فيكتور، بعد كرة عرضية من كارتابيا. وتألق حارس الظفرة في التصدي لفرصة خطيرة لـ«الفرسان» في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.

وواصل شباب الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 56 بداعي تسلل اللاعب بوغدان، بإشارة من الحكم المساعد، وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار. ونشط الظفرة قليلاً لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى «الفرسان» الذين واصلوا فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية، وحصدوا نقاط المباراة كاملة.