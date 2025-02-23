ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

واصل النجم المصري محمد صلاح تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه وذلك بعد تسجيله هدفاً في لقاء مانشستر سيتي اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح 25 هدفًا.

2- إرلينج هالاند 19 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك 19 هدفًا.

4- كريس وود 18 هدفًا.

5- بريان مبيومو 15 هدفًا.

6- كول بالمر 14 هدفًا.

7- ماتيوس كونيا 13 هدفًا.

وتمكن الملك المصري من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط نفسه ليحقق أرقاماً قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب شبكة "سكواكا " للاحصائيات "أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 40 هدفًا أو أكثر في موسمين مختلفين، 42 في موسم 2017/18 (32 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة) و 40 في موسم 2024/25 (25 هدفًا، 15 تمريرة حاسمة).

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024/25، حيث سجل 30 هدفًا وساهم بـ 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة فقط.

وبحسب شبكة " أوبتا" للاحصائيات سجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة ويشترك معه كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

وسجل الفرعون المصري هدفه رقم 241 مع ليفربول ليعادل رقم هودجسون.

وحقق صلاح الذي يحتل الآن المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور، خلف روجر هانت وإيان راش فقط، هذا الإنجاز في 287 مباراة مع الريدز.