محمد صلاح يواصل التألق .. أرقام تاريخية جديدة للملك المصري

سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هدفاً وصنع آخر فى مرمى مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي.

وتمكن الملك المصري من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط نفسه ليحقق أرقاماً قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب شبكة "سكواكا " للاحصائيات "أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 40 هدفًا أو أكثر في موسمين مختلفين، 42 في موسم 2017/18 (32 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة) و 40 في موسم 2024/25 (25 هدفًا، 15 تمريرة حاسمة).

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024/25، حيث سجل 30 هدفًا وساهم بـ 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة فقط.

وبحسب شبكة " أوبتا" للاحصائيات سجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة ويشترك معه كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

وسجل الفرعون المصري هدفه رقم 241 مع ليفربول ليعادل رقم هودجسون.

وحقق صلاح الذي يحتل الآن المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور، خلف روجر هانت وإيان راش فقط، هذا الإنجاز في 287 مباراة مع الريدز.

أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ

1- إيان راش – 346

2- روجر هانت – 285

3 – جوردون هودجسون – 241

3 محمد صلاح – 241

5- بيلي ليديل – 228

6- ستيفن جيرارد – 186

7- روبي فاولر – 183

8- كيني دالجليش – 172

9- مايكل أوين – 158

10- هاري تشامبرز – 151

أرقام صلاح القياسية بعد هدفه في مانشستر سيتي

- أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 40 هدفًا أو أكثر في موسمين مختلفين.

- أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم واحد.

- سجل 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

- سجل هدفه رقم 241 مع ليفربول، ليعادل رقم هودجسون.

- يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور.