بعدما صنع وسجل في توتنهام.. رد فعل محمد صلاح يوحي بالكثير

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه السادس والعشرين هذا الموسم من ركلة جزاء ليقود ليفربول نحو استاد ويمبلي وفرصة تحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية في كأس كاراباو.

وساهم الملك المصري بدور كبير في الفوز بعد أن صنع الهدف الأول لخاكبو بتمريرة رائعة ثم بتسجيله الهدف الثاني بضربة جزاء مثالية في المكان الأصعب الذي لا ييستطيع أي حارس مرمى في العالم أن يتصدى لها.

وفاز ليفربول بالفعل بالكأس عشر مرات وهو الآن في سباق للحصول على المزيد عندما يواجه نيوكاسل في 16 مارس.

لكنها أيضًا فرصة لمزيد من الألقاب لصلاح حيث يسعى ليفربول إلى المجد على أربع جبهات مع وجود ملكهم المصري في أفضل حالاته في حياته.

يعتز محمد صلاح، 32 عامًا، بهذه اللحظات لأن عقده يقترب من نهايته ولكن يبدو أن هذا جعله أكثر تركيزًا على الفوز بقدر ما يستطيع.

ومن الصعب تصديق أن هذا سيكون موسمه الأخير في أنفيلد لأنه لا يمكن تعويضه. لكن صلاح عازم على تحقيق أقصى استفادة منه في سباق اللقب وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا .

أداء النجم محمد صلاح في المباراة كان رائعًا، وأظهر مهارته وسرعته في الملعب، كما كان له دور كبير في تحقيق الفوز ورد فعله أثناء اللقاء وبعد المباراة يوحي بالثقة والرضا، كما يوحي بأنه مستعد للفوز بالمزيد من المباريات في الموسم الحالي وانه مازال يثق في الاستمرار مع الريدز.

كانت مباراة الإياب في نصف النهائي قبل رحلة الأحد إلى بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم ديربي ميرسيسايد في جوديسون بارك الأربعاء المقبل.

من السهل أن نفترض أن مباراة إيفرتون ـ مباراة ليفربول المؤجلة أمام بقية منافسيه على اللقب ـ هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة له.

وربما تكون كذلك. ولكن آلة الفوز التي لا يمكن إيقافها بقيادة آرن سلوت لا تتوقف أبدا في كل مباراة يلعبها الفريق. وكاد المرء يشعر بالأسف على توتنهام لأن ليفربول كان يتلاعب بتوتنهام في بعض الأحيان.

ولم يحقق فريق بوستيكوجلو سوى فوز واحد في آخر 28 زيارة إلى أنفيلد ـ ولم يكن يبدو في أي وقت من الأوقات وكأنه قادر على تحسين هذا السجل. والواقع أن توتنهام لم يكن لديه خطة واضحة ناهيك عن خطة بديلة.

وبمجرد أن سجل ليفربول الهدف الأول، كان أمله الوحيد هو الصمود للحصول على ركلات الترجيح. ولكن هذا لم يستمر طويلا أيضا.

لقد صنع سلوت المعجزات منذ توليه المسؤولية، وهم ثابتون للغاية وفوق الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما أوروبا. كان فيرجيل فان ديك محظوظًا بلا شك لأنه أفلت من ضربة مرفق على ريتشارليسون.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن الفرعون المصري وقع عقداً جديداً مع ليفربول.

وقال موقع «آنفيلد إيدشن»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وقعا على عقود جديدة ليستمر بقاء الثنائي في ليفربول، ولم يحدد الموقع تفاصيل الاتفاق.

وكشف الموقع أن موقف ترينت أليكسندر أرنولد يزداد غموضا حيث أنه لم يوافق على تجديد تعاقده حتى الآن، وسط مفاوضات مكثفة من ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي، حيث رفض ليفربول عرضا من النادي الإسباني في الانتقالات الشتوية.