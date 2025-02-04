حقيقة أم رسالة ؟.. صلاح يشعل الأجواء بمزحة حول مستقبله مع ليفربول

في تصريح جديد قال النجم محمد صلاح مازحا إنه قد يترك ليفربول "من أجل المال" بعد أن التقى بغاري لينيكر في مركز تدريب الريدز.

ولا يزال مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا غير مؤكد حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

هذا التصريح قد يكون مجرد مزاح أو تعبير عن شعور عابر أو رسالة ، ولكنه بالتأكيد أثار الكثير من التساؤلات بين الجماهير ووسائل الإعلام حول مستقبله مع ليفربول.

ونظرًا لأهمية صلاح الكبيرة في الفريق، وأدائه المميز على مدار السنوات الماضية وهذا العام بالتحديد، من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام دائم بشأن تمديد عقده أو انتقاله إلى نادٍ آخر، خاصة مع قرب نهاية عقده.

هذا التصريح قد يكون بمثابة تلميح من صلاح حول حاجته لشروط أفضل أو تحفيز لتجديد العقد، لكن في نفس الوقت قد يكون له تأثير على معنويات الجماهير التي تعول عليه في المستقبل.

وخلال زيارة الأسطورة غاري لينيكر لمركز تدريب أكسا لإجراء مقابلة مع سلوت لصالح برنامج Football Focus على قناة بي بي سي، التقى لينيكر بصلاح واستمتع بحوار مرح حول مستقبل نجم ليفربول.

وقال لينكر في برنامج The Rest Is Football عن صلاح "إنه رجل رائع . لقد أمضيت معه 10 دقائق عندما ذهبت لزيارة أرني سلوت".

ثم سأله المضيف المشارك آلان شيرار، زميله المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا: "ألم تسمع منه ما إذا كان سيبقى أم ​​سيذهب أم لا؟"

واعترف لينيكر بأنه لم يفعل ذلك، لكنه كشف أن صلاح مازحه بأنه قد يسير على خطى نجم إيفرتون السابق بعد أن سأله عن السنوات الأخيرة من مسيرته، وفقا لصحيفة " ليفربول إيبكو".

وقال لينيكر "لقد كان يمزح فقط. سألني، كم كان عمرك عندما انتهيت؟ وقلت، حسنًا، لقد انتهيت من كرة القدم الإنجليزية عندما كان عمري 32 عامًا ثم ذهبت للعب في اليابان لبضع سنوات".

"فقال لي، "نعم ، لقد ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟" فقلت له، "حسنًا، أعتقد ذلك".

"ثم قال: نعم، ربما أفعل الشيء نفسه. ثم غمز بعينه للصحافي الذي كان هناك. لقد كانت مجرد مزحة. لكنه يتمتع بحس فكاهي جريء."

وكان النجم المصري محمد صلاح انفرد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى بورنموث السبت ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،