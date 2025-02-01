صلاح سادساً.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز

انفرد النجم المصري محمد صلاح بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى بورنموث اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث قاد الملك المصري الريدز إلى صدارة الدوري الانجليزي بفارق 9 نقاط .

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و75 بتسديدة لولبية رائعة.

ورفع ليفربول رصيده الى 56 نقطة مقابل 47 لأرسنال الذي يلتقي مانشستر سيتي في لقاء قمة الاحد، علما أن "الحمر" يملكون مباراة مؤجلة ايضا.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ألان شيرر 260 هدفاً

2 – هاري كين 213 هدفاً

3 – واين روني 208 هدفاً

4 – أندي كول 187 هدفاً

5- سيرجيو أغويرو 184 هدفاً

6 – محمد صلاح 178 هدفاً

7- فرانك لامبارد 177 هدفاً

8 – تييري هنري 175 هدفاً

9 – روبي فاولر 163 هدفاً

10 – جيرمن ديفو 162 هدفاً