سجل ثنائية رائعة .. محمد صلاح يتخطى 300 هدف في مسيرته الأوروبية

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفين رائعين في مرمى بورنموث ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت ليصل الملك المصري إلى 301 هدف في مسيرته الأوروبية مع الأندية في جميع المسابقات، منها 236 هدفًا مع ليفربول، ويقود الريدز لتصدر الدوري الإنجليزي.

وبهذين الهدفين يكون الفرعون المصري خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم مختلفة.

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و75 بتسديدة لولبية رائعة.

ويمتلك الفرعون المصري 21 هدفًا من 23 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ، ليسطر إنجازا جديدا في قائمة تضم أساطير اللعبة على رأسهم آلان شيرر (7 مرات)، تييري هنري (5 مرات)، هاري كين (6 مرات)، وسيرجيو أجويرو (6 مرات).

كما تفوق صلاح على فرانك لامبارد في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ، برصيد 178 هدفًا.

وحافظ الفرعون المصري على مكانته أيضاً باعتباره الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين ليفربول وبورنموث برصيد 11 هدفا في 12 مباراة.

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدّافي الدوري الإنجليزي، برصيد 21 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الوصافة برصيد 18 هدفًا والنيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنغهام فورست 17 هدفاً.

وعزز ليفربول بهذا الفوز تصدره لقمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.