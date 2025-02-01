صلاح: تسجيل الأهداف يسعدني لكن هدفي الفوز بالدوري الإنجليزي

عبر محمد صلاح عن سعادته بتسجيل الأهداف مع ليفربول بعدما سجل ثنائية في الفوز على بورنموث، لكنه قال إنه يستهدف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعزز فريق المدرب أرنه سلوت صدراته للدوري وله 56 نقطة بفوزه 2-صفر في بورنموث.

وقال صلاح بعد المباراة عن الانفراد بالصدارة "الأمر مختلف، في الموسم الماضي كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز (باللقب) وهذا ما حدث في الموسم قبل الماضي.

"علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وألا نفكر في المستقبل البعيد".

ويبتعد ليفربول بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه في السباق على اللقب.

وقال "أهم شيء بالنسبة لي هو تسجيل الأهداف. الأمر يسعدني، لكن هدفي في الموسم الحالي هو الفوز باللقب مع زملائي".

ووصل صلاح لهدفه رقم 21 في 24 مباراة لينفرد بقائمة هدافي الدوري. وقدم 13 تمريرة حاسمة أيضا.

كما أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله لهدفه رقم 178 بعدما سجل هدفا في كل شوط خلال مباراة اليوم.

وأشاد الحارس أليسون بيكر بزميله صلاح، وقال "هو يقدم قيمة مضافة. ليس لنفسه فقط ولكن لكل المجموعة".

وينتهي عقد قائد منتخب مصر (32 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن للاستمرار في الدوري الإنجليزي وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.