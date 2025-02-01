سجل هدفه رقم 300 في مسيرته الأوروبية.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الانجليزي،

وسجل محمد صلاح هدفا من ضربة جزاء أمام بورنموث ليكون خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم مختلفة، وهذا الهدف هو رقم 300 في مسيرة الملك المصري الأوروبية مع الأندية في جميع المسابقات، منها 235 هدفًا مع ليفربول.

ويمتلك الفرعون المصري 20 هدفًا من 23 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ، ليسطر إنجازا جديدا في قائمة تضم أساطير اللعبة على رأسهم آلان شيرر (7 مرات)، تييري هنري (5 مرات)، هاري كين (6 مرات)، وسيرجيو أجويرو (6 مرات).

كما تساوى صلاح مع فرانك لامبارد في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ، برصيد 177 هدفًا.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدّافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الوصافة برصيد 18 هدفًا والنيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنغهام فورست 17 هدفاً.

300 هدف

وبحسب شبكة " أوبتا" للاحصائيات فإن هدف محمد صلاح اليوم في بورنموث هو رقم 300 في مسيرته الأوروبية مع الأندية في جميع المسابقات، منها 235 هدفًا مع ليفربول.