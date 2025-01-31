بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تتهم بيرس مورجان بإثارة المشاكل

لا يزال الحديث يدور حول تجديد عقد النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح وانتقاله أيضاً إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تطور جديد هاجمت جماهير ليفربول، النجم بيرس مورجان، بسبب تلميحه إلى أن محمد صلاح قد يكون في طريقه إلى السعودية.

لكن يبدو أن الأمل لم ينته بعد في إغراء صلاح بالانتقال إلى السعودية ، ففي مقابلة مع مورجان، أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نيته في التعاقد مع صلاح.

ونشر مورجان المقابلة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "انتبهوا يا جماهير ليفربول!" لكن يبدو أن هذا لم يلق استحسانًا، حيث لجأ مشجعو ليفربول إلى " إكس" للتعبير عن انزعاجهم.

وكتب أحد المشجعين: "أشك في أن محمد صلاح مستعد للتخلي عن كرة القدم التنافسية حتى الآن يا بيرز. يا لجماهير آرسنال غير المحظوظة"، بينما قال آخر: "بعد ذلك ستقول إنك انتقلت من [أولي] واتكينز وقدمت عرضًا لصلاح".

وبحسب ما هو متوقع، فإن صلاح سيغادر ليفربول دون مقابل في نهاية الموسم، رغم أن المناقشات لا تزال جارية لتمديد إقامته في أنفيلد.

وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد، فمن المتوقع أن يكون صانعو الصفقات السعوديون مستعدين، كما أكد الأمير عبد العزيز للتواصل وإنهاء الصفقة.

وقال: "إنه اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم . ويمكن القول إنه أحد أفضل لاعبين أو ثلاثة لاعبين في العالم. لم يوقع عقدًا جديدًا بعد. هل هو كذلك؟ هل هو الجائزة الكبرى؟"

وأضاف: "حسنًا، بالتأكيد، لأنه إذا كان يفي بجميع الشروط الصحيحة، حتى بالنسبة لنا، فسنكون سعداء بوجوده معنا. إنه مصري، ولدينا علاقة جيدة جدًا، ونشعر وكأننا واحد مع المصريين أيضًا، من خلال ثقافتنا وتاريخنا وما إلى ذلك.

"لذا فإن وجود محمد صلاح أو لاعبين آخرين يمثلون قدوة جيدة سيكون بمثابة متعة وامتياز في الدوري السعودي. هل سيحدث ذلك أم لا؟ الأمر متروك للأندية لاتخاذ القرار ومعرفة ما ستسفر عنه المفاوضات".

ويأمل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن يترك أيقونة ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ويتبع خطى كريستيانو رونالدو ، ويصر على أنه سيكون "شرفًا" رؤيته في الشرق الأوسط.

واستمرت أسماء كبيرة في الانتقال إلى السعودية لكن صلاح سيكون أكبر صفقة في الدوري السعودي منذ أن نجح النصر في استقطاب رونالدو بعد خروجه من مانشستر يونايتد.

وأصبح لدى الهلال مكان في تشكيلته بعد إنهاء عقد نيمار الذي انتقل إلى الهلال م لكنه عانى من إصابات متكررة وخروجه أتاح مساحة للتعاقد مع محمد صلاح.

ويملك ليفربول بديلاً جاهزاً لمحمد صلاح ، لكن ليس في مستوى الفرعون المصري ، هو فيديريكو كييزا الذي انضم إلى ليفربول في صفقة صيفية بقيمة 12.7 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس ، لكنه واجه صعوبة في إحداث تأثير في أنفيلد، خاصة في ظل التفوق الملحوظ لصلاح.