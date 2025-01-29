بعد تعثر محادثات ليفربول.. الوجهة الأكثر ترجيحاً لمحمد صلاح

بعد تعثر محادثات ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح يعد نادي الهلال السعودي هو الوجهة الأكثر ترجيحاً للفرعون المصري في حال رحيله عن ليفربول هذا الصيف، وفقاً لتقارير إنجليزية.

ومع رحيل نيمار عن الهلال السعودي، أصبحت الأمور مهيئة تماما لتوقيع صلاح هذا الصيف إلى النادي السعودي كما ذكرت صحيفة تيليغراف .

ويعد الجناح المصري أحد ثلاثة لاعبين بارزين في ليفربول من المقرر أن تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، إلى جانب ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك.

وأصبح صلاح هدفًا للهلال الذي يريد إضافة اسم كبير قبل كأس العالم للأندية هذا الصيف في أمريكا.

وأضافت الصحيفة أن الهلال، الذي يضم لاعبين مثل روبن نيفيز وجواو كانسيلو، هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع صلاح متفوقًا على الاتحاد ، الذي قدم عرضًا بقيمة 190 مليون دولار (150 مليون جنيه إسترليني) لنجم ليفربول في عام 2023.

وتقول صحيفة تيليغراف إن الهلال سيكون قادراً على دفع راتب أعلى بكثير لصلاح من الريدز، مع "وصول المفاوضات في ليفربول إلى طريق مسدود"، على الرغم من أن هناك أملاً في التوصل إلى اتفاق جديد نظراً لأن اللاعب "أشار إلى أنه يريد البقاء".

وكانت تقارير صحفية مصرية كشفت أن محمد صلاح رفض عرضا من أجل تجديد عقده بشروط مخفضة للغاية.

وذكر موقع " مصراوي" أن ليفربول قلق من تقديم عقد متعدد السنوات لصلاح بشروط مماثلة لتلك التي يتمتع بها حاليًا، وأنهم لن يكونوا على استعداد لمنحه عامين أو ثلاثة أعوام فقط إذا وافق على خفض كبير في راتبه وهذه هي المعضلة الكبرى.

ومن سياسة ليفربول أن يتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بالتوقيع على وتجديد العقود للاعبين فوق الثلاثين عاما، لذا فليس من المستغرب أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود بالنظر إلى أن صلاح سيكون في الثالثة والثلاثين من عمره عندما ينتهي عقده الحالي، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الريدز، ويريد عرضا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام من أجل التجديد.

ويقدم صلاح أداءً ممتازًا حتى الآن هذا الموسم، حيث ساهم بشكل مباشر في 40 هدفًا، منها 23 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في جميع المسابقات.