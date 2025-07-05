«طريق الموت» يكتب الفصل الأخير في حياة جوتا نجم ليفربول

لم تمر سوى أيام قليلة على احتفاله بزفافه، حتى خيّم الحزن على جماهير ليفربول وعشاق كرة القدم حول العالم، بعد وفاة النجم البرتغالي دييغو جوتا وشقيقه الأصغر في حادث مروع على طريق A52، أحد أكثر الطرق خطورة في إسبانيا..

حادث أعاد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من الإهمال الذي طال هذا الطريق، والذي لطالما كان شاهداً على مآسٍ متكررة لم ينجُ منها الكثيرون.

ففي الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، كان دييغو جوتا، البالغ من العمر 28 عاماً، يقود سيارته الفارهة، برفقة شقيقه أندريه، على الطريق A52 بالقرب من بلدية «ثيرناديا» الواقعة داخل مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا..

وفجأة، ووفقاً لما ذكرته الصحف الإسبانية، تعرض أحد إطارات السيارة لتمزق مفاجئ أثناء القيادة، وهو ما تسبب في خروج السيارة عن مسارها، واصطدامها بالحاجز الحديدي الجانبي للطريق، قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل، ما أدى إلى وفاة جوتا وشقيقه على الفور.

ولم يكن حادث جوتا وشقيقه الأول من نوعه على هذا الطريق، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الكوارث التي شهدها طريق A52، الذي يحمل بين سكان مقاطعة زامورا لقباً قاسياً لكنه واقعي «طريق الموت»..

لقب لم يأت من فراغ، بل من سجل ممتلئ بالحوادث المأساوية التي وقعت على مدار سنوات، نتيجة مزيج خطير من العوامل الجغرافية والهندسية.

ويمتد الطريق وسط تضاريس وعرة، تحيط به غابات كثيفة وجبال شاهقة، مما يجعله مساراً معقداً للسائقين، خصوصاً في الليل أو أثناء سوء الأحوال الجوية.. وتفرض المنعطفات الحادة والمرتفعات المتتالية على السائقين حذراً دائماً، لكن المشكلة الأكبر لا تكمن في الطبيعة وحدها، بل في الإهمال البشري.

ويواجه الطريق تدهوراً كبيراً في بنيته التحتية.. فهناك تشقق واضح في طبقات الإسفلت، وغياب شبه تام للإنارة على مسافات طويلة، وانعدام الحواجز الجانبية التي يفترض أن تحمي المركبات في حال انحرافها عن المسار، فضلاً عن ذلك، تنتشر على امتداده سلسلة من الأنفاق الضيقة، التي تحتاج إلى صيانة عاجلة كونها مهملة منذ سنوات، مما يحولها إلى مصائد محتملة لأي سائق غير متمرس أو سيارة تخرج عن السيطرة.

ورغم المناشدات المتكررة من السكان المحليين والمارة لتحسين الوضع، إلا أن الاستجابة من الجهات المسؤولة ظلت محدودة، ليظل الطريق فخاً مفتوحاً ينتظر ضحيته التالية، وجاء حادث دييغو جوتا ليصبح تحذيراً جديداً أكثر قسوة هذه المرة، من خطورة ترك الطرق الحيوية في حالة يرثى لها، وسط صمت الجهات المعنية.

خطر الحيوانات البرية

لا تكمن خطورة طريق A52 في تضاريسه المعقدة أو إهماله الهندسي فقط، بل تتضاعف بسبب الطبيعة المحيطة به.. يمر الطريق وسط غابات كثيفة تُعد موطناً للعديد من الحيوانات البرية مثل الغزلان والخنازير البرية، التي تعبر المسار الإسفلتي دون إدراك لخطورته أو وعي بمرور السيارات المسرعة.

هذه الحيوانات، التي غالباً ما تعبر الطريق في ساعات الليل أو مع غروب الشمس، تتحول إلى خطر مفاجئ أمام السائقين، خصوصاً في ظل غياب الإنارة الكافية أو اللافتات التحذيرية المناسبة..

وكثير من السائقين الذين اعتادوا المرور بهذا الطريق يؤكدون أن مشهد جثث الحيوانات الملقاة على جانبي الطريق أصبح جزءاً مألوفاً من الرحلة، وكأن الطريق لا يحمل بين طياته سوى انتظار لحادث جديد.

ويهدد هذا الخطر حياة البشر أيضاً، إذ قد يجد السائق نفسه في مواجهة مفاجئة مع غزال أو خنزير بري، ليضطر في لحظة خاطفة إلى اتخاذ قرار مصيري.. إما الانحراف لتفادي الاصطدام مع ما يحمله ذلك من مخاطر فقدان السيطرة أو انقلاب السيارة، أو الاستمرار في المسار والاصطدام المباشر بنتائج كارثية.

وبحسب تقرير إسباني نشر عام 2023، جاء الطريق A52 في صدارة قائمة الطرق الأكثر تسجيلاً للحوادث في مقاطعة زامورا، بعد أن سجل 19 حادثاً خلال عام واحد،.

والمثير للقلق أن أغلب هذه الحوادث لم تكن بسبب تصادمات بين السيارات، بل نتيجة لفقدان السيطرة أو الانحراف عن المسار، وهي عوامل ترتبط ارتباطاً مباشراً بظروف الطريق وصعوبته.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، لا تزال الإجراءات الوقائية محدودة، في انتظار خطوات فعلية تضمن سلامة السائقين والحيوانات على حد سواء.

وبينما لا تزال التحقيقات الرسمية جارية للكشف عن ملابسات الحادث، تبقى الحقائق على الأرض واضحة أمام الجميع.. تمزق الإطار وانحراف السيارة عن مسارها لم يكونا سوى نتيجة مباشرة لعوامل مجتمعة، تجمع بين القدر وظروف الطريق..

وفي كل الأحوال، تظل الصورة النهائية مؤلمة؛ طريق يفترض أن يكون آمناً لحماية السائقين تحول إلى مصيدة تحصد الأرواح، لتضاف مأساة جديدة إلى سجل طويل من الحوادث التي شهدها هذا المسار الخطير... وهذه المرة، كان الضحية نجم كرة قدم عالمي، لم يتخيل أحد أن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة المفجعة.

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