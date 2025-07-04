محمد صلاح ينعى جوتا بكلمات مؤثرة

عبر النجم المصري محمد صلاح عن صدمته الشديدة لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، زميله في نادي ليفربول بطل إنجلترا في كرة القدم، بحادث سير ليل الأربعاء-الخميس في إسبانيا، مشيرا إلى صعوبة التحاقه مجددا بفريقه.

كتب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الجمعة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا حقا عاجز عن الكلام. حتى يوم أمس، لم أتخيل أن شيئا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد العطلة".

تابع ابن الثالثة والثلاثين "سيكون صعبا جدا تقبل غياب ديوغو عندما نعود".

وتوفي جوتا وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا اثر حادث سير على طريق سريع في إسبانيا على مقربة من الحدود البرتغالية.

أضاف صلاح، أفضل لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة "أفكاري مع زوجته وأطفاله، وبالطبع والديه اللذين خسرا فجأة نجليهما. القريبون من ديوغو وشقيقه أندريه يحتاجون لكل الدعم الذي يمكن الحصول عليه. لن ننساهم أبدا".

وانحرفت سيارة جوتا "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عاما)، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت انها من نوع لامبورغيني يملكها جوتا.

في عام 2020، تعاقد ليفربول ومدربه الألماني آنذاك يورغن كلوب مع جوتا الذي لم يتأخر في تبرير قيمة الصفقة التي انتقل بها من ولفرهامبتون (نحو 50 مليون يورو) والتي اعتبرها البعض مرتفعة جدا داخل النادي الغني بالنجوم في خطه الهجومي (صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه)، بسرعة كبيرة.

مع الـ"ريدز"، وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2022) وفاز بكأس الرابطة (2022)، كأس الاتحاد الإنكليزي (2022) والدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية نيسان/أبريل، وهو اللقب الـ20 في تاريخ النادي.