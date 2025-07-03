بعد أيام من زفافه.. تفاصيل وفاة ديوغو جوتا نجم ليفربول

استيقظت الأوساط الرياضية على خبر مفجع صباح الخميس، بوفاة نجم نادي ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا، عن عمر ناهز 28 عامًا، إثر حادث سير مروّع وقع في شمال إسبانيا، أودى أيضًا بحياة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، البالغ من العمر 26 عامًا.

وبحسب السلطات الإسبانية، فقد وقع الحادث على الطريق السريع A-52 في منطقة زامورا، حيث كانت سيارة لامبورغيني يقودها جوتا برفقة شقيقه قد انحرفت عن الطريق بعد انفجار إطارها أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى انقلابها واندلاع النيران فيها.

تم استدعاء فرق الطوارئ على الفور، لكنها وجدت الراكبين قد فارقا الحياة في موقع الحادث.

المأساة وقعت بعد أيام قليلة من احتفال غوتا بزواجه (28 يونيو) من حبيبته روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، في حفل أقيم بمدينة بورتو، مسقط رأسه. وكان جوتا قد عبر عن سعادته الغامرة، واصفًا زوجته بأنها "حب حياته"، وكتب عبر حساباته قائلاً: "أنا أسعد رجل في العالم".



وانتقل جوتا (28 عاما) إلى صفوف ليفربول عام 2020. لعب دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي.

وكان اللاعب الدولي سجل 14 هدفا في 48 مباراة دولية و أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا عبّر فيه عن حزنه الشديد، ونعى غوتا قائلاً: "دييغو لم يكن مجرد لاعب استثنائي خاض قرابة 50 مباراة مع المنتخب الوطني، بل كان إنسانًا مميزًا يتمتع بشخصية محبوبة واحترام واسع من زملائه وخصومه."

وأكد رئيس الاتحاد، بيدرو بروينسا، أن الاتحاد وجميع مكونات الكرة البرتغالية يشعرون بصدمة كبيرة، وأعلن أن الاتحاد طلب رسميًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روحي دييغو وأندريه، قبل مباراة منتخب السيدات ضد إسبانيا، في بطولة أوروبا.

وأضاف بروينسا: "لقد خسرنا بطلين. وسنواصل العمل لتخليد إرثهما الرياضي والإنساني."

وتوالت رسائل النعي من الأندية واللاعبين، أبرزها من نادي ليفربول الذي نشر بيانًا رسميًا يعبّر فيه عن حزنه الشديد لفقدان أحد نجومه، مؤكدًا أن "عائلة النادي بأكملها تقف بجانب أسرته في هذا الوقت العصيب".