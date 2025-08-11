الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل «بيليه فلسطين»

رد الجيش الإسرائيلي، على منشور نجم ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح ، حين وجه سؤالاً علنياً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حول ملابسات وفاة نجم الكرة الفلسطينية السابق سليمان العبيد، المُلقب بـ « بيليه فلسطين ».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، الأحد، رداً على منشور محمد صلاح، حول استفساره عن سبب وفاة بـ«بيليه فلسطين»، إنه بعد مراجعة أولية، لم نعثر على وجود سجلات تشير إلى أي حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بياناً نعى فيه العبيد، جاء فيه: «نودع سليمان العبيد ( بيليه فلسطين )، موهبة منحت أملاً هائلاً لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات».

ولم يحدد البيان سبب وفاة العبيد، ما دفع محمد صلاح إلى طلب مزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلاً: «هل يمكنكم إخبارنا كيف وأين ولماذا؟»

وقُتل لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد المُلقب بـ«بيليه فلسطين» برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم، بعد أن «استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصاً ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة» بحسب ما أفاد الاتحاد في بيانه.

وخاض العبيد الذي كان نجماً بارزاً في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب ما ذكر بيان الهيئة الكروية الأعلى في فلسطين.

وتابع: «خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية».

ومثّل أيضاً لاعب الوسط فريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأحرز معه لقب الدوري في موسم 2010-2011.

وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ«أسباب أمنية» في طريقهم إلى خوض مباراة ودية في موريتانيا.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي آنذاك، إن اللاعبين لم يعمدوا إلى تجديد التصاريح الخاصة التي تسمح لهم باللعب في الضفة الغربية.