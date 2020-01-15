سيتين وبرشلونة.. جدل منذ البداية

المصدر: (برشلونة - وكالات)

فيما لم تكن إقالة إيرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني لفريق برشلونة مفاجأة لمعظم متابعي النادي الكتالوني، كان اختيار المدرب كيكي سيتين بمثابة المفاجأة الكبيرة التي أثارت الجدل حول مصير الفريق من ناحية وحول طريقة إدارة الأمور في النادي .

ورغم إقامة انتخابات رئاسة النادي بعد نحو عام، يسود الشعور حالياً بأن الأغراض الانتخابية بدأت تتحكم في الأمور داخل النادي وأن اختيار سيتين (61 عاماً) محاولة لتحسين الصورة قبل الانتخابات.

وكان برشلونة أعلن إقالة فالفيردي ليكون أول مدرب للفريق يقال في وسط الموسم منذ إقالة الهولندي لويس فان غال في 2003.

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