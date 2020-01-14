من هو سيتين ولماذا تعاقد معه برشلونة؟

المصدر: وكالات

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له.

من هو كيكي سيتين ؟

لم يحظ كيكي سيتين بشهرة كبيرة خلال فترة ممارسة كرة القدم، إذ يعد النادي الأكثر شهرة الذي لعب له هو أتلتيكو مدريد، أما بقية الأندية فهي راسينج ساتندير وليفانتي.

وقاد سيتين (61 عاما) ريال بيتيس الموسم الماضي لكنه ترك النادي بالتراضي بعدما ساعده على احتلال المركز العاشر.

ويشتهر سيتين بأسلوبه الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة وطريقته الهجومية، والتي تناسب أسلوب برشلونة الذي عُرف به خلال عهد المدرب بيب غوارديولا.

ويعرف عن المدرب المخضرم أيضاً عشقه لأسلوب الكرات الأرضية السريعة والقصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف ، أي أنه الأقرب لفلسفة برشلونة الشهيرة بـ"تيكى تاكا".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني حاليا برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، بعد 19 مرحلة من المسابقة، كما صعد إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويستهل الفريق بذلك مشواره تحت قيادة مديره الفني الجديد في المباراة المقررة أمام ضيفه غرناطة يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري.