سيتين: أمس كنت أسير خلف الأبقار والآن أدرب أفضل لاعبي العالم

المصدر: د ب ا

اعترف كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بأن تولي تدريب الفريق الكتالوني كان "بعيدا عن أكبر أحلامه".

وأعلن برشلونة مساء أمس الاثنين تعيين سيتين /61 عاما/ المدير الفني السابق لريال بيتيس ولاس بالماس الإسبانيين مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المقال إيرنستو فالفيردي.

وقدم برشلونة اليوم مدربه الجديد من خلال مؤتمر صحفي على استاد "كامب نو" مع بداية توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وقال سيتين: "لم أتخيل في أكبر أحلامي أن أكون هنا... بالأمس، كنت أسير خلف الأبقار في قريتي. والآن، أتولى تدريب أفضل لاعبي العالم".

ولدى سؤاله عن شعوره مع تدريب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة بعدما سبق له أن أشاد بميسي مرارا، قال سيتين : "كنت أستمتع في السنوات ال12 السابقة وأنا أجلس أمام شاشة التلفزيون لأشاهد ميسي وهؤلاء اللاعبين الذين جعلوا كرة القدم رياضة ممتعة في كل يوم وفي كل مباراة".

وأضاف: "ما زلت لا أعي بشكل تام ما يعنيه أن تصبح مدربا لأفضل لاعب في العالم... ولكننا تحدثنا سويا. والإعجاب شيء والشيء الآخر أن يكون لدي مجموعة من اللاعبين يجب أن يكون كل منهم في مكانه المناسب. أثق بأن العلاقة ستكون جيدة مع جميع اللاعبين".