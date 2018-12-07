الكشف عن سبب تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

المصدر: رويترز

قال محققون بريطانيون في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر الخاصة بمالك نادي ليستر سيتي فيكاي سريفادهانابرابا اليوم الجمعة إن عطلا ميكانيكيا في نظام الدوار الخلفي بذيل الطائرة أفقد القائد السيطرة عليها.

وتوفي الملياردير التايلاندي فيكاي (60 عاما) إضافة لأربعة آخرين عندما تحطمت طائرته الهليكوبتر يوم 27 أكتوبر تشرين الأول الماضي خارج استاد كينج باور مقر النادي بعد مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت هيئة التحقيقات في حوادث الطيران في بريطانيا في بيان اليوم الجمعة أن دواسة بقمرة القيادة انفصلت عن ذيل الطائرة ما نتج عنه فقدان التحكم في الطائرة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات ستستمر لتحديد عوامل أخرى ربما تسببت في الحادث.

وسقطت الطائرة في مرآب للسيارات بالقرب من استاد النادي بعد نحو ساعة واحدة من نهاية مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

وتجاوزت الهليكوبتر بالكاد مدرجات الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى كرة من النار.

وكان فيكاي قد اشترى النادي المغمور الواقع في وسط انجلترا عام 2010 قبل أن يفاجئ عالم كرة القدم ويفوز النادي بلقب الدوري الممتاز في 2016.

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