بالفيديو.. تحطّم طائرة هليكوبتر تابعة لليستر سيتي

المصدر: رويترز

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية ان طائرة هليكوبتر تابعة لفيكاي سريفادهانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، تحطمت في مرأب للسيارات مساء السبت مع بث صور عبر تويتر تظهر كرة من النار.

ولم يعرف ما إذا كان فيكاي موجودا داخل الطائرة الهليكوبتر أم لا.

وكتبت شرطة ليستر عبر تويتر انها تتعامل مع الحادث الذي وقع قرب استاد كينج باور وان خدمات الطوارئ وصلت ايضا لمسرح الحادث.

واشترى فيكاي النادي العام 2010 ونال الفريق المغمور وقتها لقب الدوري الممتاز العام 2016.