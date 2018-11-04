الأناقة.. في تحدي اللياقة

المصدر: Ⅶ طارق عبد المطلب

Ⅶ هي مبادرة..

Ⅶ في مهدها ولدت عفية عملاقة

Ⅶ ومع عامها الثاني ارتوت..

- بروافد التجريب، واكتست، رداء الأناقة

Ⅶ من وريث العز جاءت فكرة.. يحاكي بها الزمن

- ويتحدى فيها باللياقة.

Ⅶ حرك مدينة، والمدينة له مَدِينة..

- بالحب، إذ بها ولها، جُعلت الكشخة والشياكة

Ⅶ على مدار 30 يوماً.. تعيش الأماكن أحلى أوقاتها

Ⅶ وفي كنف المسابقات، تتآلف القلوب، وتتجاذب أطراف الأحاديث..

- فتنسج أواصر الصداقة

Ⅶ مع التحدي، يتألق المتنافسون والمنظمون والرعاة، ينصهرون معاً..

- وتتجلى الشراكة

Ⅶ هي فكرة..

Ⅶ تؤكد عبقرية القيادة، في استنفار الهمم واستخراج كل طاقة

Ⅶ تعزز نشاط الراغبين، وتوقظ في الخمول استفاقة.

Ⅶ دعوة للتحرك والتألق وتحدي الذات..

- فعاليات:

يحفل بها النهار عند إشراقه، ويحظى بها ليل دبي، حين تضوي النجوم البراقة

Ⅶ أنها..

- تحدي دبي للياقة.

Ⅶ اسم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي دعا لها العام الماضي، فلاقت من النجاح إبهاراً، وارتقت معها دانة الدنيا إلى مقدمة المدن الرياضية عن استحقاق وجدارة.

Ⅶ عبر شهر كامل.. تقام فعالية رياضية ينخرط فيها قرابة المليون مشارك أملاً في اكتساب اللياقة من خلال المنافسات والبحث عن مكان في الصدارة.

Ⅶ في أرجاء المدينة، تشتعل المنافسات بالتحديات، وتنتعش المسابقات بالمشاركين والمشاركات، وباتت الأعداد في تزايد، وبعد أن كانت في عامها الأول قرابة 786 ألف متحدٍ، أصبح المستهدف هذا العام مليون مشارك من كل الفئات العمرية.

Ⅶ النجاح الممتد، بسواعد الجد، منح العاملين في القطاعين العام والخاص، فرصة الخوض في نشاط حركي يومي، ما أسهم في الاعتياد على ممارسة الرياضة منذ المشاركة في الدورة الأولى العام الماضي، لاسيما أن التحدّي يتضمن باقة غنية من فعاليات وألعاب مجانية.

Ⅶ التجمعات الرياضية للتحدي، تشمل مجموعة من التمارين، والمسابقات التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع وسط إقبال جماهيري وتحدٍ وندية.

Ⅶ «تحدي دبي للياقة» أضحى الحدث الوحيد في العالم المعني باللياقة البدنية ويستمر شهراً في مدينة بأكملها، ويضم قائمة متعددة من الأنشطة البدنية تتناسب مع الجميع، مثل المشي، والرياضات الجماعية، وأنظمة اللياقة البدنية المكثفة، والتجديف على الألواح وقوفاً، ودروس اللياقة الجماعية، وكرة القدم، واليوغا، والدراجات الهوائية.

Ⅶ التحدي في دورته الجديدة «2018» يتيح للمشاركين تجربة طرق جديدة وممتعة لتحسين مستويات لياقتهم البدنية، واختيار ما يناسبهم من برامج وأنشطة رياضية.

Ⅶ الجميل في التحدي أنه يمثل لكثير من المنخرطين فيه، بداية حقيقية لممارسة الرياضة، على المستويين الفردي والجماعي، الذي تتجلى فيه الجماعية العائلية.

Ⅶ وحدها دبي.. تعج بها الحركة البشرية في كل مكان.. الشواطئ والشوارع والمراكز والحدائق والأندية والمؤسسات والهيئات.. 30 يوماً، تنعم فيها أسر وبيوت بأكملها في «تحدي اللياقة»، وبات الأب والأم يمارسان الرياضة مع أولادهما، في مشهد يؤكد نضج المبادرة المبكر، ونجاحها في تحقيق أهم أهدافها الاجتماعية.

Ⅶ ومن نجاح المبادرة، استضافة نجوم عالميين في مختلف الألعاب والرياضات، واستعراضهم وتواجدهم بين المشاركين في أجواء كرنفالية.

Ⅶ ولم ينس المتابعون كيف كان لحضور أنطوني جوشوا، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل العام الماضي وتقديمه فقرة استعراضية على المسرح الرئيسي في دبي فستيفال سيتي أثره الفعال، حيث شارك حينذاك الجمهور في أداء التمرينات الرياضية.

Ⅶ ولعل ما يميز هذه المبادرة العبقرية، التواصل الفكري بين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبين جميع أفراد المجتمع، ما منح «تحدّي دبي للياقة 2018» ثقلاً كبيراً، حيث اتسمت دعوة سموه بمخاطبة الناس مباشرة عبر حسابه الشخصي في «سناب شات وانستغرام» لقبول التحدي، وحملت كلماته جواً من الرعاية والحميمية، وأنجز حين أوجز بقوله:

Ⅶ «جاء إطلاق «تحدّي دبي للياقة» لإيجاد منصّة تشجّع الجميع في دبي ودولة الإمارات بشكل عام على ممارسة الرياضة لشهر كامل، بهدف الارتقاء بمستوى الصحّة واللياقة للمجتمع بكل شرائحه وفئاته العمرية. التحدي هذا العام ينطلق لتحقيق هدف طموح يتمثل في استقطاب مليون مشارك، وأود أن أدعو الجميع للاستثمار في الصحة بالانضمام إلينا في هذه المبادرة، ونحن نواصل تقدمنا في تحويل دبي إلى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم».

Ⅶ هذه هي مبادرة «تحدي دبي للياقة».. فكرة تستنفر العزيمة، وتجعل من الرياضة منهجاً للحياة في المدينة، لذلك فهي تستحق أن تكون في سجل أهل القمة.

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