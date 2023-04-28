أغلى الكؤوس بين العين والـــشارقة الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، العين - طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد استاد محمد بن زايد في السابعة و25 دقيقة مساء اليوم، انطلاقة المباراة المرتقبة بين العين والشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويسعى الفريقان للظفر بأغلى الكؤوس، وسط استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية، وأوراق الفريقين مكشوفة، من واقع المواجهة المباشرة التي جمعتهما قبل 9 أيام في الدوري.

وسيكون الهجوم القوي واللياقة العالية، ودقة التسديد على المرمى، من أهم أوراق الفوز، ويعتمد مدربا الفريقين على الهجوم السريع لحسم اللقاء في الوقت الأصلي، بجانب وجود دكة بدلاء قوية، تحسباً لامتداد المباراة إلى وقت إضافي، بالإضافة للتركيز على التدريب على ركلات الترجيح.يدير المباراة، الفرنسي كليمان توربان.

والذي سبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول. ويعاون الحكم، نيكولا دانو، وبينغامين باغ، ويحيى الملا، حكم رابع، ووجيروم بريسارد، حكم فيديو، ومحمد عبيد خادم حكم فيديو مساعد.

ويأمل العين بالتتويج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه، متسلحاً بقوته في مسابقة الدوري، ومنافسته لشباب الأهلي على الصدارة بفارق 3 نقاط، قبل ختام الموسم بجولتين، ويدخل الشارقة المباراة طامحاً بالتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه، والمنافسة على لقب ثانٍ خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بكأس السوبر على حساب العين في فبراير الماضي.

ويطمح الفريق لضرب أكثر من عصفور، في حال وصوله للقب العاشر، حيث يكون وصل للرقم الأعلى في سجل الأبطال، بالتساوي مع شباب الأهلي، ويكون حقق الفوز مرتين على التوالي، للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

مناورات

واختتم العين مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة ورئيسة، وسط أجواء مثالية مفعمة بالمعنويات العالية والتفاؤل الكبير، ووقف الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق، على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للنهائي، من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة وأدى جميع اللاعبين التمارين بلياقة بدنية عالية.

وكان التنافس بينهم واضحاً، من أجل نيل ثقة المدرب، والذي حرص على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام بني ياس بالدوري، خصوصاً في خطي الوسط والدفاع، بعد أن كلفت الأخطاء الفريق نقطتين ثمينتين، بالتعادل الذي فرضه «السماوي» في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدفاع

وينتظر أن يكثف العين من الناحية الدفاعية في مواجهة هجوم الشارقة القوى، خصوصاً أن الفريق يفقد الليلة اثنين من عناصره المتميزة، بقيادة الحارس الدولي خالد عيسى، ولاعب متوسط الميدان الشاب خالد البلوشي، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء في لقاء الإياب أمام الوصل بنصف نهائي المسابقة.

ويعتبر الحارس الدولي خالد عيسى «الأخطبوط»، أبرز الغائبين عن العين، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام الوصل بنصف نهائي المسابقة، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، في واقعة أثارت جدلاً تحكيمياً، باعتبار أن معايير قرار الطرد لم تكتمل، إذ إن لاعب الفريق المنافس لم يكن في حالة سيطرة على الكرة.

بما يستوجب البطاقة الصفراء فقط، وليس الحمراء، ورفضت لجنة الاعتراضات طلب العين بإلغاء البطاقة الحمراء، واعتمدت طرده.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها خالد عيسى عن حراسة مرمى العين بنهائي الكأس الغالية، منذ تعاقده مع الفريق في 2013، إذ ظل موجوداً بشكل مستمر في النهائيات.

حيث كان أول نهائي يشهده مع الفريق في موسم 2013 - 2014 أمام شباب الأهلي، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وفي ظهوره الثاني بالنهائي، حصد معه اللقب في موسم 2017 - 2018، عندما حقق العين الثنائية الشهيرة لأول مرة في تاريخ النادي.

مهمة

ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة للحارس الشاب محمد بوسندة، وهو يحرس مرمى العين في نهائي أغلى البطولات، أمام الشارقة الليلة.

والتي يواجه فيها العين فريقاً متمرساً ومدججاً بالنجوم، خصوصاً في خط الهجوم، ويتعين على بوسندة، القيام بأكثر من مهمة، إذ يجب عليه بث الثقة والاطمئنان وسط زملائه، بالثبات واليقظة لحماية مرماه.

والإبقاء على شباكه نظيفة، وعليه أن يواجه ملعباً مكتظاً بالجمهور، في مباراة كبيرة ومصيرية، لا مجال فيها للتعويض، وربما تمتد إلى ركلات الترجيح.

حيث ستتجه الأنظار لحارسي المرمى، وبرغم أنه أثبت جدارة كبيرة في ظروف مشابهة إلى حد ما، خلال مباراة إياب نصف النهائي أمام الوصل طوال ساعة، إلا أنه يحتاج لمزيد من التركيز، لتأكيد جدارته، ودخول التاريخ من أوسع الأبواب.

خيارات

وتبدو الخيارات متوفرة أمام الجهاز الفني للشارقة، بقيادة مدربه كوزمين، الذي نجح في فك «شفرة» لقب الكأس منذ العام الماضي، واستعد الشارقة للمباراة النهائية بـ 4 تدريبات ، من بعد مباراة كلباء بالدوري، وركز كوزمين على معالجة الملاحظات التي خرج بها من مباراتي العين وكلباء في الدوري.

لا سيما وأن الشارقة خسر المباراتين على التوالي خلال أسبوع واحد، كما وقام كوزمين يدراسة مباراة فريقه مع العين، ومباراة العين مع بني ياس، في الجولتين 23 و24 للدوري.

وركز على الإعداد الذهني، والتعامل مع نهائي الكأس بروح معنوية عالية، خاصة أن الشارقة يدافع عن اللقب، ويملك لاعبوه خبرة في التعامل مع النهائيات، وآخرها نهائي السوبر هذا العام، والذي فاز فيه الشارقة على العين، ويواجه كوزمين صعوبات في اختيار التشكيلة الأٍساسية، لجاهزية جميع اللاعبين.

تأهل العين إلى المباراة النهائية للكأس الغالية، بعد الفوز على دبا 4 - 0 في الدور التمهيدي، ثم 1 - 0 على خورفكان في دور الـ 16، و 2 - 0 على شباب الأهلي في ربع النهائي، وتعادل سلبياً أمام الوصل في ذهاب نصف النهائي، ثم فاز عليه في الإياب 1 - 0. وبدأ الشارقة دفاعه عن اللقب، بالفوز على النصر في دور الـ 16 بنتيجة 2 - 1 ثم على الجزيرة في دور الـ 8 بنفس النتيجة.

وكانت المحطة الأصعب للفريق في الدور نصف النهائي، الذي واجه فيه عجمان، حيث تأهل الشارقة في الوقت الإضافي، بعد تعادل الفريقين في نتيجتي الذهاب والإياب، فاز الشارقة على ملعبه 2-1، ورد عجمان بالفوز على ملعبه، بالفوز في الوقت الأصلي 1 -0، ولكن الشارقة نجح في التأهل، عندما تعادل في الوقت الإضافي 1-1.

مساندة

وأكملت جماهير العين استعداداتها للزحف خلف الفريق إلى أبوظبي للاحتشاد مبكراً في استاد محمد بن زايد، لمساندة «الزعيم»، وبدأ تنسيق الجماهير العيناوية من خلال منصات التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة للانطلاق إلى أبوظبي مع الأدوات التشجيعية كافة، إلى جانب لوحة قماشية «تيفو» لاستقبال اللاعبين بالملعب.

وخصص نادي الشارقة عدداً من الحافلات لنقل جمهوره من الشارقة وتم تحديد موقعين للتحرك من الشارقة، هما موقعا متجر «الشرجاوي» بدار النادي في كل من سمنان والحزانة، وخصص النادي مجموعة متنوعة من منتجات التشجيع ، وقام عدد من عدد من أقطاب النادي وشركات بالتبرع لشراء معدات التشجيع للجمهور.

كايو: أحب اللعب أمام العين

أعرب كايو لوكاس لاعب الشارقة عن سعادته باللعب في نهائي الكأس الغالية للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصد اللقب مع الفريق في الموسم الماضي.

وقال: مستعدون بشكل جيد، والمباراة أمام فريق قوي، ونحن مطالبون باللعب بمنتهى الجدية والقوة، من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف: أعرف فريق العين جيداً، وأحب اللعب في مواجهة العين، أنا أعرفهم وهم يعرفونني، وأي لاعب يرغب في اللعب أمامهم، يجب علينا التركيز من أجل الحصول على اللقب الغالي.

لابا كودجو.. تألق متواصل بفضل الأجواء المثالية في قلعة «الزعيم»

يتطلع المهاجم التوغولى لابا كودجو لمتابعة مسيرة التألق والتوهج مع العين، والتتويج معه بثالث ألقابه بعد بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، ويدرك اللاعب أن أنظار جمهور العين تترقب قيادته للفريق للقب أغلى البطولات.

ومنذ تعاقده مع العين في يونيو من العام 2019 كان حضورلابا مميزاً بالقميص البنفسجي في 9 مباريات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، سجل خلالها 7 أهداف. ويتميز لابا بإمكانات مقدرات بدنية وفنية عالية، ولا يزال متصدراً لقائمة الهدافين بالدوري هذا الموسم برصيد 26 هدفاً.

وأرجع المهاجم التوغولي تميزه وتألقه مع «الزعيم» إلى الأجواء المثالية في النادي والدعم الكبير، الذي وجده من قبل الإدارة وزملائه اللاعبين، وجمهور الفريق، ما ساعده على الاستقرار وعزز دوافعه، مبيناً أن تسجيله للأهداف هو نتيجة جهد جماعي من زملائه، ومساعدتهم له أثناء المباريات، بالإضافة للمساندة القوية، من جمهور العين.

يحيى نادر: هدفنا إسعاد جماهيرنا

أكد يحيى نادر لاعب العين جهوزية فريقه وزملائه اللاعبين لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة، وقال: متحمسون لخوض المباراة، والشارقة فريق قوي، ودرسنا نقاط القوة والضعف فيه، وأتوقع مباراة صعبة وأن تحسمها تفصيلات صغيرة، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في التتويج وإسعاد جماهيرنا، وخصوصاً أننا في موسم صعب وطويل.

وأبدى نادر ثقته بقدرات محمد بو سندة وسلطان المنذري حارسي الفريق في تعويض غياب خالد عيسى، مشيراً إلى أن غيابه مؤثر ولكن أي لاعب قادر على تعويض الغيابات. (أبوظبي - البيان)

مطر الدرمكي: الوصول للنهائي شرف للفريقين

أكد الدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن الوصول إلى نهائي أغلى البطولات، شرف كبير لطرفي اللقاء، كونها البطولة الأهم التي تحمل اسم قائدنا وقدوتنا ورئيس دولتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال: نسعى خلال النهائي لتأكيد التزامنا بقيمنا وولائنا لقادتنا، وانتمائنا وحبنا وعشقنا لدولتنا، والكأس الغالية ليست مجرد مسابقة رياضية أو بطولة كرة قدم اعتيادية.

بل مناسبة وطنية، يسعى الجميع من خلالها إلى تجسيد غرس زايد فينا، والعمل بمبدأ «البيت متوحد»، والإخلاص لوطن معطاء، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان والتقدم والرفعة والازدهار لدولتنا، وأن يحفظ قيادتنا، ويديم المحبة بين أبناء شعب الإمارات.

وشدد الدكتور مطر الدرمكي على أهمية التركيز في المباراة، مؤكداً أن العين يتسلح بالدعم المطلوب من الإدارة.

والمساندة القوية من أكبر قاعدة جماهيرية، الأمر الذي ظل يرجح كفة الفريق في كل الميادين، والجميع مطالبون بإظهار الروح الرياضية، والرغبة القوية في الانتصار والإصرار على تحقيق الأهداف المرجوة، ولعب كرة قدم حقيقية، سعياً لترجمة الجهود المبذولة من خلال التتويج بلقب أغلى البطولات.

وأكمل: ثقتنا دائماً كبيرة في مقدرة اللاعبين على تحقيق طموحاتهم ، المتمثلة في حصد أغلى وأهم البطولات لإسعاد الأمة العيناوية، كما أننا على ثقة بأنهم يدركون جيداً ما المطلوب منهم ,

امتدح الدكتور مطر الدرمكي مبادرات اتحاد الكرة، ومن ضمنها شعار «الرياضة تجمعنا»، إلى جانب التحضيرات المميزة لمباراة نهائي أهم وأغلى بطولة.

2018 توّج العين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسخة 2018، وكان السابع في تاريخه، وهو يسعى الليلة إلى اللقب الثامن. 09 حقق الشارقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، 9 مرات في أعوام 1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998، 2003، 2022، وكانت البداية في عام 1979، وحقق اللقب الأول على حساب العين، والتاسع على حساب الوحدة. 05 في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي العين أرسل مدرب ونجوم العين 5 رسائل لتحفيز جماهير الفريق وحثهم على مساندة اللاعبين من المدرجات وبث الحماسة بينهم، وكانت أولى الرسائل من المدرب ريبروف، الذي حث الجمهور على الاحتشاد لمساندة الفريق. وقال: لدينا فرصة جيدة للفوز باللقب، وقال لابا كودجو: متأكد أنكم ستملأون المدرجات، ونشكركم على دعمكم لنا دائماً، وقال يحيى نادر: ننتظر الأمة العيناوية الليلة، وقال الكرواتي تين يدفاي: أتمنى وجودكم بأعداد كبيرة، ونعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالكأس. وقال سعيد جمعة: «إلى الأمة العيناوية أفضل جمهور، ننتظركم في أبوظبي لنحتفل معاً بأغلى الكؤوس». 06 يعدّ نهائي الكأس الغالية بين العين والشارقة، اليوم، النهائي السادس بين الفريقين، ولعب الفريقان 5 نهائيات سابقة، تفوق الشارقة في 4 منها، والعين في واحدة، إذ كان النهائي الأول بنسخة 1979 - 1978، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز به الشارقة. والثاني في المباراة الفاصلة لمسابقة الدوري بنسخة 1993 - 1994. وفاز به الشارقة، والثالث في الكأس الغالية موسم 1994 - 1995، وفاز به الشارقة، والرابع في نسخة 2005 - 2006 من الكأس الغالية ، وفاز به العين، ثم الخامس في كأس السوبر 2022 - 2023 وفاز به الشارقة. 46 التقى الشارقة والعين في جميع البطولات في 124 مباراة، فاز العين في 46 منها، والشارقة في 41، فيما كان التعادل حاضراً في 37 مباراة. 10 يتفوق شباب الأهلي على الشارقة والعين في عدد مرات التتويج بكأس رئيس الدولة، حيث نال الكأس الغالية 10 مرات، مقابل 9 مرات للشارقة، و7 مرات للعين. اقرأ أيضاً: كوزمين: تكتيك مختلف لمواجهة ضغط المنافس ريبيروف: الخطأ ممنوع ولا خوف على مرمانا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز