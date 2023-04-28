كوزمين: تكتيك مختلف لمواجهة ضغط المنافس

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أعرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة عن سعادته بخوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة المرة الثانية على التوالي.

مؤكداً صعوبة وقوة النهائي أمام العين، مشيراً إلى أن المباراة تحتاج إلى تكتيك مختلف لمواجهو أسلوب ضغط العين الذي يعتمد عليه في بداية المباريات لمحاولة الحصول على الأفضلية مبكراً، ولذلك علينا التعامل مع هذه الطريقة جيداً وقال: نسعى للاحتفال مع جمهورنا بالتتويج باللقب في نهاية المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي للمباراة أمس: الوجود في النهائي المرة الثانية على التوالي أمر إيجابي وشرف كبير لنا، ويضع مسؤولية كبيرة على عاتقنا للتتويج ، الفريقان يعرفان بعضهما جيداً، وأعتقد أنها ستكون مباراة حماسية وجماهيرية يستمتع بها الجميع.

وأضاف: سنخوض مباراة قوية وصعبة، والمواجهة مختلفة عن مواجهة الدوري الماضية، وخضنا طريقاً صعباً وطويلاً للوصول إلى هذا النهائي، ونأمل أن يحالفنا التوفيق ونحتفل بالبطولة.

وأوضح كوزمين أنه قام بتحليل المباريات الأخيرة للفريق لتصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت حتى يظهر الفريق بأفضل طريقة ممكنة في النهائي.

وكشف كوزمين عن الشكوك في مشاركة لوان بيريرا وماجد حسن، فيما أعلن جهوزية عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن، وقال: لوان بيريرا وماجد حسن في مرحلة الاستشفاء، أما عادل الحوسني فيتدرب بشكل طبيعي مع الفريق والكدمة التي تعرض لها في مباراة الوصل لن تمنعه عن نهائي الكأس.

وقلل كوزمين من تأثير غياب حارس العين، خالد عيسى ، وقال: محمد بو سندة حارس جيد للغاية وبإمكانه تعويض غياب خالد عيسى الذي لن يمثل غيابه مشكلة للعين.

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