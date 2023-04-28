ريبيروف: الخطأ ممنوع ولا خوف على مرمانا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على أهمية المواجهة أمام الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن «الزعيم» يسعى للتتويج باللقب، وأن الخطأ أمام الشارقة ممنوع نظراً إلى قوة وجودة المنافس ومشيراً إلى أن مستوى الحارس بو سندة لم يتغير منذ مباراة الوصل التي تألق فيها، وبإمكانه تعويض خالد عيسى وقال لا تخافوا على مرمانا.

وأضاف: كنا على وشك الفوز في البطولة في مرة سابقة ولكننا خسرنا، ولذلك نحن مطالبون بالتركيز وخاصة أننا لعبنا ضد الشارقة قبل فترة قريبة.

وتابع: علينا التركيز على أنفسنا، وقمنا بتحليل المباريات الأخيرة وخاصة مباراة بني ياس التي تعادلنا فيها في الدوري، وأعتقد أن المواجهات أمام الشارقة دائماً ما تكون فيها الفرص قليلة للغاية.

وأكد ريبيروف أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة بطولة مختلفة تماماً عن الدوري، موضحاً أنه تحدث مع لاعبيه عقب التعادل المخيب مع بني ياس في الجولة الماضية من الدوري، وأنه لا بد من تقديم أفضل مستوى وخصوصاً أن العين ينافس في 3 بطولات هذا الموسم.

وقال: يجب التركيز على تفادي الأخطاء الفردية والجماعية، فالخطأ أمام الشارقة ممنوع لأنه فريق مهاري وجيد.

وعن مدى تأثير غياب الحارس الأساسي خالد عيسى بسبب الإيقاف، أكد ريبيروف ثقته بقدرات الحارس محمد بو سندة الذي شارك في الجزء الأخير من مباراة العين الأخيرة في الدوري، وقال: أنتم لا تعرفون بو سندة، فقد كنت أظن أني في بعض الأحيان أول من يأتي إلى التدريبات، ولكني أفاجأ بأن بو سندة قبلي في النادي، وهو حارس جيد للغاية، ويستحق الوجود مع الفريق الأول، وكذلك سلطان المنذري، ومستوى بو سندة لم يتغير منذ مباراة الوصل التي تألق فيها، وبإمكانه تعويض خالد عيسى ولا تخافوا على مرمانا.

وأكد ريبيروف احترامه وتقديره لكوزمين مدرب الشارقة، وأنه مدرب صاحب إنجازات مع الأندية الإماراتية، ولكن تركيزي على فريقي وإمكان الفوز بالكأس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز