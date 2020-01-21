أول تصريح للبرازيلي كايو كانيدو بعد حصوله على الجنسية الإماراتية

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

قال البرازيلي كايو كانيدو، لاعب العين أن حصوله على الجنسية الإماراتية فرصة لمواصلة رد الجميل الذي قدمته له دولة الإمارات منذ وصوله.

وذكر المهاجم في مقابلة له مع صحيفة "لانس" البرازيلية: "إنه لشرف لي أن أتلقى هذه الجنسية إنه لمن دواعي سروري أن أمثل مثل هذا البلد الرائع. أنا ممتن جدًا لكل ما فعلته البلاد وما زالت تفعله لأجلي ولعائلتي. سأواصل العمل بجد وأبحث دائمًا عن أفضل أداء ممكن في نادي العين. انا سعيد جدا وآمل أن أواصل صناعة التاريخ من هنا."

وكان اتحاد الكرة قد قيد الأرجنتيني تيغالي، لاعب الوحدة، والبرازيلي كايو كانيدو، لاعب العين، ضمن اللاعبين المواطنين في الفريقين، ويصبح من حق ناديي الوحدة والعين قيد اثنين من اللاعبين الأجانب بدلاً منهما في فترة «الميركاتو» الشتوي الحالية.

كما يحق للمنتخب ضمهما إلى صفوفه وتمثيل الدولة في تصفيات آسيا المونديالية. وأمضى تيغالي أكثر من خمسة مواسم مع «العنابي» بداية من موسم 2013 - 2014، وهو من الهدافين المميزين وسجل 179 هدفاً للفريق.

واحتفت جماهير العين بتسجيل كايو في خانة المواطنين، ونشرت صورة له بالزي الإماراتي، وتألق اللاعب في الدوري الإماراتي منذ انضمامه إلى الوصل في 2014، وضمه العين في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، مقابل 6 ملايين دولار.