تيغالي وكايو لاعبان مواطنان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة قيد الأرجنتيني تيغالي، لاعب الوحدة، والبرازيلي كايو كانيدو، لاعب العين، ضمن اللاعبين المواطنين في الفريقين، ويصبح من حق ناديي الوحدة والعين قيد اثنين من اللاعبين الأجانب بدلاً منهما في فترة «الميركاتو» الشتوي الحالية.

كما يحق للمنتخب ضمهما إلى صفوفه وتمثيل الدولة في تصفيات آسيا المونديالية. وأمضى تيغالي أكثر من خمسة مواسم مع «العنابي» بداية من موسم 2013 - 2014، وهو من الهدافين المميزين وسجل 179 هدفاً للفريق.

واحتفت جماهير العين بتسجيل كايو في خانة المواطنين، ونشرت صورة له بالزي الإماراتي، وتألق اللاعب في الدوري الإماراتي منذ انضمامه إلى الوصل في 2014، وضمه العين في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، مقابل 6 ملايين دولار.