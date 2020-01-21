النجم الهداف أيقونة دار الزين «حريف» نادي العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تفاعلت جماهير العين مع قيد كايو كانيدو أيقونة دار الزين، في سجلات اتحاد الكرة كمواطن، وتداولت صورة للاعب وهو مرتدياً الزي الإماراتي.

وبعد تألقه بصورة لافتة في هجوم نادي الوصل، الذي انتقل له في وقت سابق من عام 2014، قادماً من نادي إنترسيونال بورتو اليجري البرازيلي، أصبح اللاعب محط اهتمام عدد من الأندية المحلية والخليجية، قبل أن يظفر بخدماته نادي العين، الذي اشترى بطاقته مع نادي الوصل، بقيمة تعتبر الأعلى في الانتقالات الصيفية العام الماضي، حيث حصل الوصل على 6 ملايين دولار.

ورغم الاستبشار الكبير الذي قابلت به جماهير العين قدوم اللاعب إلى صفوف فريقها، مرتدياً القميص البنفسجي، إلا أنه لم يقدم الإضافة المأمولة بعد مرور 6 أشهر على انضمامه للفريق، قبل أن يعود ليقود العين إلى فوز مستحق على الجزيرة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، والتي سجل خلالها أول أهدافه بالقميص البنفسجي.

تاريخ الميلاد: 9 أغسطس1990



عدد المباريات:160



عدد الأهداف:88



الوزن:70 كغم



المركز:هجوم