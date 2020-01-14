حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المؤسسات وإقامة الفعاليات الرياضية في دبي

المصدر: دبي ـ وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم «1» لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، بهدف النهوض بالمؤسسات الرياضية في الإمارة في كل ما من شأنه تطوير الرياضة، وتنظيم الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتعزيز دور المؤسسات الرياضية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، ونص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس دبي الرياضي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار القرارات اللازمة الخاصة بدمج أكثر من نادٍ رياضي ضمن نادٍ رياضي واحد، وضم نادٍ رياضي أو أكثر إلى نادٍ رياضي آخر، وحل أي نادٍ رياضي.

وحدد القرار شروط استخدام اسم «دبي» في الفعاليات الرياضية، والتزامات المؤسسات الرياضية، كما حدد مهام وصلاحيات مجلس دبي الرياضي ومن بينها الإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية وتنظيم أعمالها وإصدار التصاريح للمؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، والإشراف على تشكيل مجالس إدارات الأندية ويختص المجلس بقيد المدربين الرياضيين والكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الرياضية ، واعتماد الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية وميزانيات الأندية الرياضية.

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